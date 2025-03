An Gia (AGG) hỗ trợ người trẻ an cư tại The Gió Riverside

Sản phẩm vừa túi tiền, tiện ích cao cấp cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn giúp người trẻ dễ dàng sở hữu căn hộ The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM.

Toàn dự án có quy mô khoảng 3.000 sản phẩm, liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, đường Vành Đai 3, ga Bến xe Suối Tiên tuyến Metro số 1.

Căn hộ thiết kế riêng cho người trẻ

Thực tế, An Gia đã có kinh nghiệm khoảng một thập kỷ theo đuổi phân khúc nhà ở vừa túi tiền tại thị trường TP.HCM và khu vực phía Nam. Ngoài tiêu chí “giá trung cấp, chất lượng cao cấp”, điểm đặc trưng trong các dự án của của An Gia là thiết kế đẹp, tiện ích hiện đại cùng nền tảng pháp lý minh bạch, dịch vụ tận tâm.

Với The Gió Riverside, An Gia tiếp tục khẳng định thế mạnh trong thiết kế và phát triển sản phẩm. Dự án tập trung theo đuổi phân khúc trung cấp, vừa túi tiền nhưng được “customize” (tùy chỉnh theo nhu cầu) cùng sự nâng cấp, cải tiến về các tiện ích, chất lượng không gian sống nhằm phục vụ nhu cầu của người trẻ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc ưu tiên nhà ở cho người trẻ, đặc biệt ở nhóm 30-35 tuổi là chiến lược cốt lõi, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở phù hợp với đối tượng này lại khá ít ỏi. Do đó, công ty chú trọng thiết kế các căn hộ với không gian linh hoạt, đa dạng diện tích, đi kèm nhiều tiện ích cao cấp, dịch vụ hiện đại.

Cụ thể, tại dự án The Gió Riverside, chủ đầu tư An Gia “mạnh tay” trang bị chuỗi tiện ích theo mô hình “Live - Work - Learn - Play”, không chỉ đáp ứng tốt các nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí của cộng đồng cư dân mà còn khéo léo định hình một phong cách sống mới mang đậm dấu ấn thế hệ Millennials. Trong đó, có nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc trung cấp như hồ bơi hoàng hôn vô cực trên tầng 40, phòng tập golf giả lập, khu vui chơi nước trẻ em rộng 500m2…

Ngoài chuỗi tiện ích cao cấp, The Gió Riverside còn sở hữu lợi thế vị trí, nhanh chóng kết nối các phương tiện giao thông công cộng. Từ dự án, cư dân hiện đại dễ dàng di chuyển tới nhà ga Bến Xe Suối Tiên (Metro số 1) thông qua điểm đầu tuyến xe buýt 150 (Chợ Lớn - Ngã ba Tân Vạn) liền kề dự án.

Tương lai, tuyến Metro số 1 được nối dài tới Bình Dương, Đồng Nai thông qua các nhà ga S0, S1.1, S2.1, S2.2, S2.3. Trong đó, nhà ga S2.1 được bố trí ngay mặt tiền The Gió Riverside sẽ kết nối trực tiếp tới thành phố Thủ Đức (TP.HCM), Dĩ An (Bình Dương) và Biên Hòa (Đồng Nai).

“Việc di chuyển bằng phương tiện công cộng không chỉ đáp ứng sự thuận tiện, an toàn mà còn giúp người trẻ giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để họ đầu tư vào nhà ở và xây dựng cuộc sống ổn định hơn”, đại diện An Gia nhấn mạnh.

Chính sách “Booking 0 đồng kép”

Đồng hành cùng người trẻ hiện thực hóa nhu cầu an cư, mới đây, An Gia ban hành chính sách đột phá “Lộc lãi song hành - Booking 0 đồng kép”. Chính sách áp dụng cho các khách hàng đăng ký sản phẩm thông qua hệ thống hơn 30 đại lý phân phối, các sàn liên kết đang hợp tác cùng An Gia triển khai tư vấn dự án The Gió Riverside trên thị trường.

Cụ thể, khách hàng đăng ký sản phẩm và giao dịch thành công tại sự kiện ra mắt dự án The Gió Riverside sẽ nhận ưu đãi 50 triệu đồng trên mỗi sản phẩm. Đồng nghĩa, chi phí giảm trực tiếp vào giá bán, người mua nhà có điều kiện sở hữu căn hộ với mức tài chính thấp hơn so với mặt bằng chung.

Trường hợp, khách hàng thay đổi nhu cầu, công ty sẽ hoàn lại phí đăng ký sản phẩm cùng ưu đãi lãi suất 6%/năm. Đây là điểm sáng của chính sách “Booking 0 đồng kép”, tạo cơ hội cho người trẻ thử sức với bất động sản mà không chịu rủi ro. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, mức lãi suất 6%/năm là một lựa chọn “giữ chân” vốn an toàn và phát sinh lợi nhuận chắc chắn.

Có thể thấy, chính sách “Booking 0 đồng kép” của An Gia không chỉ đảm bảo tính an toàn, giảm áp lực tài chính cho người mua nhà mà còn là công cụ hiệu quả giúp người trẻ vượt qua rào cản sở hữu nhà. Đồng thời, thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh đồng hành cùng các gia đình trẻ hiện thực hóa nhu cầu an cư tại khu Đông TP.HCM.

Đại diện công ty kỳ vọng, với chính sách hỗ trợ người mua nhà cùng sự đồng hành của các đối tác phân phối, dự án The Gió Riverside sẽ đáp ứng tốt nhu cầu về nhà ở của thị trường giai đoạn mới.

Hiện An Gia đang hợp tác với hơn 30 đại lý phân phối gồm: An Gia Homes, Cali Homes, BĐS Đồng Nai, Pitaland, Aureal, Proper Homes, Châu Đại Dương, NamAn Realty, Sài Gòn Group, Ant Homes, Tín Hưng Investment, Gi Realty, T&A Corp, EMG, Era Việt Nam, MapleLand, AlphaLand, Phú Hoàng Land, Southern Homes, Central Real, Ruby Group, Esy House, SGroup, Đất Xanh Service, DKRS, Đông Phú Land, Bam Land, Hưng Hưng Thịnh, Vạn Xuân Service, SC Realty, Global Homes, Meta Realty… nhằm mở rộng các kênh phân phối, phục vụ kế hoạch kinh doanh 3.000 sản phẩm The Gió Riverside.