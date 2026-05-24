Ấn định CLB cuối cùng thăng hạng Premier League

Hương Ly

TPO - Hull City đánh bại Middlesbrough 1-0 ở trận đấu "đắt nhất thế giới", qua đó giành tấm vé thông hành đến Premier League 2026/27.

hjbg8sxwmaa-yvi-9950.jpg

Trên sân Wembley, Hull City thắng kịch tính Middlesbrough với tỷ số 1-0 để chính thức đoạt tấm vé cuối cùng lên hít thở bầu không khí Premier League mùa giải 2026/27. Chỉ một chiến thắng ở trận play-off quyết định, "Bầy Hổ" bỏ túi quyền lợi ước tính lên tới 170 triệu bảng, bao gồm các khoản doanh thu truyền hình, bán vé và quảng cáo khi lên chơi ở Premier League. Đó là lý do mà trận đấu này luôn được gọi với cái tên "trận đấu đắt nhất thế giới".

Bước ngoặt của trận play-off quyết định đến ở phút 90+5, thời điểm mà tất cả khán giả đã nghĩ về hai hiệp phụ cân não. Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo Oli McBurnie chọn vị trí thông minh rồi đệm bóng cận thành chuẩn xác, ghi bàn vỡ òa cho Hull City, đồng thời là nhát dao kết liễu Middlesbrough.

Trận đấu khép lại với những thông số chuyên môn cho thấy sự giằng co nghẹt thở giữa hai CLB. Hull City nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52%, tung ra 14 cú dứt điểm. Ở chiều ngược lại, Middlesbrough cũng tạo ra đến 11 pha dứt điểm nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng thủ chơi đầy gắn kết của đối phương.

Đoàn quân của HLV Sergej Jakirovic khép lại mùa giải như một câu chuyện cổ tích. Trước đó, Hull City chật vật trụ lại giải hạng Nhất Anh mùa này, sau đó bị cấm chuyển nhượng. Sau 9 năm, Hull City mới quay trở lại đấu trường cao nhất của nước Anh.

Ngược lại, thất bại ở những giây cuối cùng mang lại nỗi đau tận cùng cho Middlesbrough. Sau vòng bán kết play-off thăng hạng, Southampton đã đánh bại Middlesbrough và thẳng tiến đến trận quyết định. Tuy nhiên, Southampton bất ngờ bị tước quyền đối đầu Hull City vì bê bối "gián điệp", dùng flycam quay lén các buổi tập chiến thuật của đối thủ.

Liên đoàn Bóng đá Anh quyết định trao suất đá chung kết thăng hạng Premier League cho Middlesbrough. Middlesbrough như được sống lại từ cõi chết và vội vã tập trung trở lại để sẵn sàng đối đầu Hull City. Họ đã làm mọi thứ để chiến thắng nhưng đối thủ mạnh hơn, do đó "Boro" phải chấp nhận ở lại hạng Nhất Anh mùa tới.

