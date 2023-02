Ấn đền Trần bớt 'thiêng'

TP - Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2023 được tổ chức trở lại sau ba năm liên tiếp tạm dừng vì dịch COVID-19. Các nghi lễ, nghi thức truyền thống đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Việc phát lộc ấn được tiến hành theo quy củ, không gây ra tình trạng hỗn loạn, xô đẩy, tranh giành.

Lễ hội Khai ấn đền Trần 2023 được tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 1/2 đến 6/2) tại khu Di tích đền Trần (chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang vua Trần Nhân Tông) mở màn cho Lễ hội Khai ấn đền Trần được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng.

Ngày 12 tháng Giêng dành cho các nghi lễ rước nước, tế cá. Đây là nghi thức quan trọng, truyền thống được thực hiện từ xa xưa tại đền Trần nhằm tri ân nguồn cội sông nước chài lưới của nhà Trần, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Lễ Khai ấn được tổ chức trang trọng từ 22h15 ngày 14 tháng Giêng (ngày 4/2) với các nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường, dâng hương, tế cáo trước ban thờ Trung Thiên đền Thiên Trường, rước ấn vào nội cung và đặt tại ban công đồng để làm lễ xin Khai ấn.

Ông Nguyễn Đức Bình cho biết, năm nay BTC phát ấn từ ngày 15 đến hết tháng Giêng, tạo điều kiện cho hàng vạn du khách thập phương đến thụ hưởng lộc ấn.

Từ 20h, toàn bộ người dân đi lễ trong đền được mời ra ngoài để BTC thực hiện các nghi lễ khai ấn. Để đảm bảo an ninh cho buổi lễ, người dân phải đứng bên đường cách cửa đền 50 m. Người có thẻ đại biểu tập trung bên hồ, cách đền hơn 100 m. Hầu hết mọi người đứng từ xa nghe loa để biết diễn biến Lễ khai ấn.

Lễ dâng hương diễn ra từ 22h15 đến 22h40. Đoàn rước khiêng kiệu ấn khởi hành từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính rồi vòng qua hồ bán nguyệt tới đền Thiên Trường. Nghi lễ khai ấn được thực hiện lúc 23h15.

Để đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân, du khách tham dự lễ khai ấn đền Trần, BTC huy động gần hai nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và thành lập 5 vòng, 30 chốt bảo đảm an ninh trật tự khu vực lễ hội. An ninh được siết chặt từ chiều 14 tháng Giêng và trong suốt lễ khai ấn, phát ấn sáng 15 tháng Giêng.

Không còn cảnh chen lấn, cướp ấn

Không gian lễ hội Khai ấn đền Trần 2023 được mở rộng với khu quảng trường trung tâm thuộc dự án Khu di tích lịch sử Văn hóa Trần. Đặc biệt, UBND TP Nam Định đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các phương án tổ chức lễ hội đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, đáp ứng tốt nhu cầu tín ngưỡng đi lễ đầu xuân của khách thập phương.

Từ 5h ngày 15 tháng Giêng, BTC tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách tại ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày Đền Trùng Hoa. Ban tổ chức bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đi lại của người dân tại các điểm phát ấn.

“Việc tranh cướp lộc ấn hoặc lấy lộc trên ban thờ vi phạm những điều tối kỵ trong tâm linh. Trong các khuyến cáo với du khách dự lễ hội, chúng tôi tuyên truyền rất nhiều. Chúng tôi cũng cắt cử lực lượng bảo vệ và các lực lượng chức năng để hướng dẫn cho du khách ngay tại cửa đền”, ông Nguyễn Đức Bình, Phó BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần kiêm trưởng BQL đền Trần nói.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (Đà Nẵng) chia sẻ, không khí lễ hội Khai ấn đền Trần năm nay thay đổi nhiều, không còn cảnh người dân chen lấn, cướp lộc, trộm cắp, gây mất trật tự. Các hàng quán được bố trí khoa học, không còn cảnh chèo kéo khách thập phương mua hàng. “Du khách chúng tôi rất ủng hộ việc thắt chặt đảm bảo an ninh của BTC. Việc này giúp người dân đi lễ an toàn, thể hiện sự tôn nghiêm nơi chốn linh thiêng, tạo nét đẹp văn hóa vốn có của lễ hội”, anh Tuấn Anh cho biết.

Dù phải đội mưa đứng ngoài hàng rào an ninh, ông Phạm Văn Lưu (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) vẫn hướng về sân Thiên Trường. “Tôi háo hức tham gia lễ hội, cầu một năm an lành. Dù trời mưa, lực lượng an ninh lập rào chắn không cho vào sớm, nhưng tôi vui và chờ đợi đến lượt vào xin ấn cầu may, cầu hạnh phúc cho gia đình”, ông Lưu chia sẻ.

Sau nhiều nỗ lực của giới chuyên gia, truyền thông giải thiêng lá ấn, nhiều người dân dần thay đổi nhận thức về ấn đền Trần. Họ đến lễ và xin ấn phần lớn vì mong mỏi sự bình an, hạnh phúc cho gia đạo, không còn giữ niềm tin mù quáng vào “thăng quan tiến chức”.