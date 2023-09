Alona - Dịch vụ in ấn uy tín hàng đầu tại TP. HCM

Dịch vụ in ấn trực tuyến chưa bao giờ dễ dàng đến vậy khi chỉ cần một thao tác click chuột đơn giản là bạn đã có thể đặt in ấn phẩm theo nhu cầu trên website Alona . Alona phục vụ mọi nhu cầu in ấn cho khách hàng trên toàn quốc.

In ấn các ấn phẩm là phần không thể thiếu trong các chiến dịch truyền thông quảng cáo. Mặc dù công nghệ 4.0 phát triển nhưng những sản phẩm in ấn vẫn là phương tiện quảng cáo hiệu quả để tiếp cận khách hàng nhanh chóng như in ấn name card, in brochure, catalogue, tờ rơi, in thiệp sự kiện…

Nhắc đến đơn vị in ấn nổi bật tại TP.HCM, “Dịch vụ in ấn online Alona” luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ. Vậy điều gì khiến cho dịch vụ in ấn của Alona lại được nhiều khách hàng lựa chọn đến vậy?

Alona - Dịch vụ in online uy tín chất lượng, độc đáo trong từng sản phẩm

Dịch vụ in ấn online Alona được thành lập vào 09/09/2016 với tiền thân là xưởng in Vinaprint. Với mục đích mang tới cho khách hàng những sản phẩm in ấn trực tuyến và trải nghiệm đặt hàng Online tiện lợi, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho khách hàng.

Sau gần 7 năm hoạt động, Alona đã đồng hành cùng 25.000 khách hàng với hơn 90.000 đơn hàng được thực hiện. Alona đang là đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu lớn như Viettel, Ngân hàng VPBank, Ngân hàng VIB, Ngân hàng Vietcombank, FPT, Honda, Thời trang Gumac, Highland Coffee, Golden Gate, Đại học Hoa Sen...

Với tầm nhìn không ngừng cải tiến và nỗ lực cung cấp các dịch vụ in ấn online chất lượng, Alona mang đến cho khách hàng những sản phẩm in đạt chuẩn chất lượng và mang đậm dấu ấn thương hiệu của mình. Từ đó, cũng góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu và kiến tạo xây dựng hình ảnh thương hiệu cũng như độ nhận diện trong mắt người tiêu dùng.

Đặt khách hàng làm sứ mệnh phát triển, Alona luôn nỗ lực không ngừng để phấn đấu trở thành dịch vụ thiết kế in ấn hàng đầu cả nước. Cùng với đó mang đến trải nghiệm dịch vụ làm hài lòng 99% khách hàng khi đã lựa chọn hợp tác cùng Alona.

Alona cung cấp dịch vụ in ấn trực tuyến đa dạng và đầy đủ các sản phẩm bạn cần

Nắm bắt được xu thế công nghệ mới, Alona đã cho ra mắt nền tảng in ấn trực tuyến và tiện lợi để khách hàng có thể đặt in ấn sản phẩm cũng như thiết kế chỉ bằng các thao tác online đơn giản. Alona cung cấp dịch vụ in ấn các ấn phẩm đa dạng với giá thành tốt nhất đến khách hàng

● Ấn phẩm văn phòng: Danh thiếp, biểu mẫu, bao thư, giấy ghi chú, folder, ...

● Ấn phẩm bao bì: Tag mác, tem nhãn, túi giấy, túi vải, túi PP dệt, túi ghép màng nhôm, hộp giấy mềm, hộp giấy cứng, hộp giấy carton, ...

● Ấn phẩm F&B: Menu, bao đựng đũa, muỗng, giấy lót bàn ăn, ly giấy, tô giấy, bao đựng bánh mì,...

● Ấn phẩm quà tặng: Sổ tay lò xo - bìa da, móc khóa, kỉ niệm chương, bảng vinh danh, giấy khen, lịch tết, bao lì xì,...

● Ấn phẩm tiếp thị: Tờ rơi, catalogue, profile, phiếu các loại, poster, standee - hashtag,...

● Ấn phẩm khác: Thẻ nhựa, thiệp cưới, thiệp mời, bảng tên, sách - bookmark, thẻ nhân viên, dây đeo thẻ,

Chất lượng giấy in tại Alona cực tốt kết hợp với công nghệ máy móc in ấn hiện đại, màu mực in sắc nét, đúng màu và ít bị phai màu theo thời gian. Nếu bạn đang có nhu cầu in ấn trực tuyến, xem ngay thông tin chi tiết và bảng giá vụ in theo yêu cầu tại Alona tại đây!

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ in ấn chuyên nghiệp tại Alona?

Dịch vụ in ấn trực tuyến Alona chuyên nghiệp hóa quy trình cung cấp dịch vụ, từ khâu tư vấn, sản xuất đến đưa sản phẩm ra thị trường. Khách hàng sẽ được tư vấn để lựa chọn giải pháp in ấn phù hợp với nhu cầu.

Thiết kế và in ấn theo yêu cầu của khách hàng

Đến với Alona, khách hàng sẽ được lựa chọn những mẫu thiết kế độc quyền có sẵn của Alona và chỉnh sửa lại theo yêu cầu riêng của khách hàng. Khách hàng tự thiết kế dưới sự hỗ trợ về kỹ thuật từ Alona để tạo ra các ấn phẩm độc quyền riêng cho mình.

Điểm khác biệt của Alona với những dịch vụ in ấn hiện nay chính là việc hỗ trợ in ấn file thiết kế trực tuyến từ Canva. Phần mềm Canva ra đời giúp cho mỗi cá nhân thỏa sức thiết kế ra sản phẩm đặc trưng mà không cần nhiều kỹ năng thiết kế đồ họa. Bắt kịp xu thế này Alona đã ra mắt nền tảng in ấn trực tuyến từ file Canva. Sau khi có bản thiết kế, khách hàng có thể đặt in trực tuyến tại Alona.

Máy móc và kỹ thuật in hiện đại theo xu thế thị trường

Alona đang sở hữu hệ thống nhà xưởng xây dựng hệ thống nhà xưởng rộng 3000m2. Cùng dàn máy in nhập khẩu đáp ứng cho chất lượng in ấn với màu sắc chính xác, hình ảnh rõ nét và độ phân giải cao.

100% dàn máy in tại Alona được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Nhật Bản như Konica, Fujifilm, Heidelberg, máy in offset Mitsubishi Diamond, máy in offset UV,...

Ngoài việc đầu tư vào chất lượng in, Alona cũng đưa vào nhiều máy móc hỗ trợ khâu gia công sau in. Trong đó có thể kể tới máy dao xén, máy gấp, máy cắt, máy ghim, máy làm lịch lò xo, máy phủ UV, ép nhũ, cán bóng, …

Giá cả cạnh tranh niêm yết

Giá in ấn tại Alona cạnh tranh hơn so với những công ty in ấn khác trên thị trường. Đặc biệt, khi khách hàng đặt in với số lượng lớn hoặc khách hàng thân thiết, Alona sẽ có những chính sách ưu đãi riêng cho từng khách hàng. Tất cả giá dịch vụ in ấn thiết kế của Alona đều được niêm yết cụ thể để khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Đảm bảo tiến độ hoàn thành, cam kết uy tín

Alona cam kết đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng và chịu trách nhiệm 100% nếu có sai sót trong quá trình in ấn. Quá trình đặt hàng in và xử lý diễn ra trong thời gian ngắn và thực hiện trên website alona.vn

Alona hiện nay là địa chỉ cung cấp dịch vụ in ấn hàng đầu tại Tp.Hồ Chí Minh. Với sự cải tiến không ngừng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Alona luôn nỗ lực hết mình để mang lại những sản phẩm in chất lượng và sáng tạo nhất!

