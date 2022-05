AIA Việt Nam tung chương trình khuyến mại đặc biệt hơn 9.5 tỷ đồng trên toàn quốc

Vàng PNJ 24K, Samsung Galaxy Tab A7, phiếu mua hàng Got it,… là những phần quà hấp dẫn AIA Việt Nam dành tặng khách hàng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến 10/5.

Theo đó, chương trình khuyến mại đặc biệt mang tên “Tháng năm rộn ràng - Nhận ngàn quà tặng”dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý toàn thời gian trên toàn quốc. Để nhận được ưu đãi đặc biệt này, khách hàng cần nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm từ ngày 1/5 đến 10/5 và được AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/5/2022.

Sau thời gian khách hàng cân nhắc 21 ngày và đáp ứng một số điều kiện nhất định, khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên trên 32 triệu đồng, sẽ được tặng ngay một chỉ vàng PNJ 24K. Nửa chỉ vàng tương tự cũng sẽ trao tay khách hàng có phí bảo hiểm đầu tiên trên 16 triệu đồng áp dụng cho miền Nam, miền Bắc, miền Bắc Trung Bộ và miền Trung, hoặc trên 18 triệu đồng cho khu vực Hà Nội Và thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các khách hàng thuộc tỉnh Nghệ An và Quảng Nam, ưu đãi tương ứng sẽ là máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A7 cho các khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên trên 30 triệu đồng và phiếu quà tặng Got it trị giá 2,5 triệu đồng dành cho khách hàng có phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên trên 16 triệu.

Với khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh Exchange, khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên trên 60 triệu đồng, sẽ được tặng ngay 02 chỉ vàng PNJ 24K. Với số phí từ 35 triệu đồng đến nhỏ hơn 60 triệu đồng quà tặng là 01 chỉ vàng, từ 20 triệu đồng đến nhỏ hơn 35 triệu đồng là nửa chỉ vàng PNJ 24K và từ 16 triệu đồng đến nhỏ hơn 20 triệu đồng sẽ là phiếu quà tặng Got it trị giá 400 nghìn đồng.

Tương tự đối với những khách hàng của kênh nest by AIA, khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên trên 60 triệu đồng, sẽ được tặng ngay 02 chỉ vàng PNJ 24K. Với số phí từ 35 triệu đồng đến nhỏ hơn 60 triệu đồng quà tặng là 01 chỉ vàng, từ 22 triệu đồng đến nhỏ hơn 35 triệu đồng là 01 Phiếu quà tặng Got it trị giá 2,5 triệu đồng và từ 16 triệu đồng đến nhỏ hơn 22 triệu đồng sẽ là phiếu quà tặng Got it trị giá 400 nghìn đồng.

Sau 22 năm hoạt động, AIA Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên thị trường. AIA Việt Nam có hệ thống rộng lớn với hơn 200 văn phòng trên cả nước. AIA hiện đang phục vụ và đảm bảo an toàn tài chính cho hơn 1,5 triệu khách hàng tại Việt Nam và đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm ngàn trường hợp với tổng số tiền lên đến hơn 8.800 tỷ đồng.

Khách hàng quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại này TẠI ĐÂY.