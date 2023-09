Ai trao bằng tiến sĩ danh dự cho nhà văn Việt Nam?

TP - Dư luận đang xôn xao trước việc nhà văn K.B.H mới đây nhận được bằng tiến sĩ danh dự của Prodigy Life Academy US. Vậy Prodigy Life Academy US là tổ chức nào?

Giới chuyên môn lên tiếng

Qua email, ngày 15/9, phóng viên hỏi phóng viên, học giả Mỹ James Borton về Prodigy Life Academy US. Ông Borton là phóng viên kỳ cựu của Mỹ, từng làm giảng viên, chuyên gia tại Đại học Nam Carolina, Đại học Tufts, Đại học Johns Hopkins..., đến Việt Nam thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, trong đó có đề tài văn học liên quan Hemingway.

Cùng ngày, ông Borton trả lời: “Tôi không biết gì về Prodigy Life Academy US. Tôi tìm ra dữ liệu này, mặc dù nó có thể không liên quan đến Prodigy Life Academy US. Nó có trụ sở tại Hàn Quốc. Thông tin như sau: Global Prodigy Academy là một trường quốc tế nhỏ và năng động phục vụ nhu cầu giáo dục của các gia đình Hàn Quốc và quốc tế. Các giáo viên tận tâm của Global Prodigy Academy yêu cầu mỗi học sinh đạt tiêu chuẩn cao về trí tuệ và nhân cách để khi tốt nghiệp trung học, các em có thể thành công ở trường đại học và tự tin vào những lựa chọn trong cuộc sống của mình. Trường tuân theo các tiêu chuẩn cốt lõi chung, coi trọng các kỹ năng, tính linh hoạt cần thiết cho sự phát triển và lòng tự trọng của những học viên trẻ tuổi”.

Phóng viên vào website của Global Prodigy Academy (gpa.ac.kr) tìm hiểu và nhận định trường phổ thông của Hàn Quốc này không liên quan Prodigy Life Academy US.

Phần giới thiệu của Global Prodigy Academy viết: “Các cán bộ của Đại học Jeonju, bao gồm Tiến sĩ Nahm-sik Lee, nhận thấy sự cần thiết của một trường trung học có thể chuẩn bị cho học sinh học đại học ở nước ngoài, dẫn đến việc thành lập trường trung học Global Prodigy Academy. Trường mở cửa vào tháng 2/2006 chỉ với một số ít học sinh”.

Một nhà báo Mỹ hiện làm việc ở TPHCM, thông qua một nhà văn Việt Nam, nêu ý kiến với Tiền Phong: “It’s just a self-publishing company that prints these things, but nothing academic”. (Dịch: Đó chỉ là một cơ sở tự xuất bản, tự in ra những thứ như (cái bằng) này, không hề là một viện hàn lâm nào cả).

Cũng qua nguồn trên, một giáo sư đại học ở bang Maryland (Mỹ) bình luận: “It seems to be a facebook page and a website, with its origins somewhere in the Balkans. There is no actual university so being given an "honorary doctorate degree" is meaningless”.

(Dịch: Dường như đây (Viện hàn lâm) chỉ là một trang Facebook và một trang mạng, có nguồn gốc đâu đó ở vùng Balkan. Không có một đại học có thật nào như vậy cho nên được trao “bằng tiến sĩ danh dự” là vô nghĩa).

Chúng tôi trao đổi với một nhà văn, dịch giả là người có chức trách ở Hội Nhà văn Việt Nam, ông nêu bức xúc về việc “loạn dịch thuật” và “loạn danh hiệu ngoại” nổi lên vài năm gần đây.

Về hiện tượng “tiến sĩ danh dự” của Prodigy Life Academy US, ông thở dài: Tôi đã xem, nó cũng chẳng khác gì một số văn bằng từ những tổ chức “ma” đang được một số người phô trương trên mạng. Họ thích giá trị ảo thì kệ họ thôi. Nhưng việc quảng bá cái gọi là văn chương này ra thế giới, và việc “tôn vinh” những người mang văn bằng kiểu này khiến cho hệ giá trị bị đảo lộn. Thế giới sẽ nhìn cộng đồng văn chương nghệ thuật Việt bằng con mắt nào?

Kết quả tìm kiếm rất nghèo nàn

Sáng 16/9, phóng viên nhập cụm từ “Prodigy Life Academy US” vào ô tìm kiếm của Google, và search engine lớn nhất thế giới trả lại tổng cộng 5 kết quả, bao gồm 2 trang Facebook cá nhân, 1 trang rao bán một cuốn sách điện tử có tên “Hyperpoem” (tạm dịch: Siêu thơ) và 2 trang tin tiếng Hàn giới thiệu về nhà văn K.B.H của Việt Nam.

Một trang Facebook cá nhân có dòng giới thiệu hiện bằng tiếng Việt không dấu “Kieu Bich Hau”, tiếng Anh “Vietnamese Writer” - nghĩa là nhà văn Việt Nam và dòng tiếng Hindi nghĩa là “Hãy tham gia (Facebook) ngay hôm nay để kết nối (với chủ nhân của trang cá nhân này)”.

Trang Facebook cá nhân còn lại hiện tên tiếng Anh: Maria do Sameiro Barroso Poet of the World – nghĩa là “Maria do Sameiro Barroso Nhà thơ thế giới”. Trang này giới thiệu: “Maria do Sameiro Barroso (Bồ Đào Nha) là bác sĩ y khoa, nhà thơ, dịch giả, tiểu luận đa ngôn ngữ”. Tài khoản Facebook này hiện có 162 lượt thích và 161 người theo dõi.

Ngày 21/8, tài khoản Maria do Sameiro Barroso Poet of the World đăng một câu bằng tiếng Anh. Nội dung status là: “Tôi thực sự biết ơn Nhà thơ nổi tiếng Zlatan Demirovic, Biên tập viên của Tạp chí Prodigy, vì đã xuất bản bài thơ ‘Gia đình xanh’ của tôi trên tạp chí số tháng 8 ‘Elite Golden’ và cấp bằng Tiến sĩ danh dự của Prodigy Life Academy US”.

Tài khoản này đăng kèm ảnh chụp chứng chỉ bằng tiến sĩ danh dự mà Prodigy Life Academy US cấp cho Maria do Sameiro Barroso với nội dung và cách trình bày tương tự ảnh chứng chỉ bằng tiến sĩ danh dự mà Prodigy Life Academy US cấp cho nhà văn K.B.H.

Nội dung chứng chỉ viết bằng tiếng Anh ghi tên Maria do Sameiro Barroso có nghĩa như sau: “Prodigy Life Academy US cấp bằng tiến sĩ danh dự cho tiến sĩ Maria do Sameiro Barroso vì đã có thành tích phi thường với tư cách là đại sứ văn chương của Bồ Đào Nha”. Hai người ký tên ở dưới là Chủ tịch-Người sáng lập Zlatan Demirovic và Người đồng sáng lập Tiến sĩ Goldy Brown.

Nội dung chứng chỉ ghi tên nhà văn K.B.H cũng y hệt từng câu chữ và hình thức. Chỉ thay tên người và tên nước. Trên 2 văn bản này đều không có ngày tháng, số hiệu dùng cho lưu trữ.

Trong tiếng Anh, cụm từ “an ambassador for Vietnam” dịch sát nghĩa là “đại sứ đại diện cho Việt Nam”, vì nếu là “đại sứ ở Việt Nam” thì giới từ “for” phải được thay thế bằng “to” hoặc “in”. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu ý các câu trên là “đại sứ văn chương của Prodigy Life Academy US ở Việt Nam/Bồ Đào Nha...”.

Chủ tịch - Người sáng lập Zlatan Demiroviclà ai?

Tiếp tục tìm kiếm cái tên “Zlatan Demirovic” thông qua Google, phóng viên nhận được kết quả chủ yếu là giới thiệu, chào bán sách điện tử (ebook) của Zlatan Demirovic trên các mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và một số website.

Trên trang Amazon, tác giả Zlatan Demirovic được giới thiệu ngắn gọn. “Zlatan Demirovic là một doanh nhân, nhà trị liệu thôi miên, nổi tiếng với khả năng học nhanh các kỹ thuật tự chữa lành để giúp khách hàng có thể đạt kết quả tự phát triển trong thời gian tối thiểu. Ông đồng sáng lập ‘Prodigy Life Academy’, tác giả cuốn ‘Prodigy Life Program’, làm nền tảng cho nhiều chương trình phát triển tinh thần và phát triển bản thân khác”.

Trên trang prodigylife.net (có biểu tượng bông hoa giống trong chứng chỉ tiến sĩ văn học danh dự của những người đã nêu trên), nội dung chính là rao bán ebook. Trang này đang rao bán cuốn “1-4 Steps Teaching of Self-Healing” (1-4 bước dạy tự chữa lành) thuộc “Prodigy Life Program” của tác giả Zlatan Demirovic với giá 2,99 USD.

Tìm kiếm với cái tên “Dr Goldy Brown” (Tiến sĩ Goldy Brown), phóng viên nhận được gần 30 trang kết quả, phần lớn liên quan quảng cáo, rao bán sách. Ví dụ, có trang đề cập cuốn “4 Steps Teaching of Self-healing Genius Mindset Training” (4 bước dạy rèn luyện tư duy thiên tài tự chữa lành) của Tiến sĩ Goldy Brown với nội dung giới thiệu tác giả tương tự giới thiệu về Zlatan Demirovic.

“Tiến sĩ Goldy Brown là một doanh nhân, nhà trị liệu thôi miên, nổi tiếng với khả năng học nhanh các kỹ thuật tự chữa lành để giúp khách hàng có thể đạt kết quả tự phát triển trong thời gian tối thiểu. Ông đồng sáng lập ‘Prodigy Life Academy’, tác giả cuốn ‘Prodigy Life Program’, làm nền tảng cho nhiều chương trình phát triển tinh thần và phát triển bản thân khác”.