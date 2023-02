Ai tạo nên đoạn nhạc 'See tình' của Hoàng Thùy Linh đang gây sốt ở nhiều quốc gia?

TPO - Nhóm producer DTAP từng giúp Hoàng Thùy Linh nâng tầm sự nghiệp bằng bản hit “Để Mị nói cho mà nghe”, trước khi gây bùng nổ trong ca khúc “See tình”.

“Hoàng Thùy Linh có ê-kíp giỏi”, là câu chuyện được nhắc đi nhắc lại trong làng nhạc 3 năm qua. Nhiều khán giả nhận định như vậy, bởi Hoàng Thùy Linh không có giọng hát tốt, kém nội lực, kỹ thuật và tư duy xử lý. Dù vậy, sự hùng hậu của đội ngũ đứng sau giúp giọng ca sinh năm 1988 liên tục tạo hit và là ngôi sao thành công nhất của thị trường trong năm 2022.

Vậy ê-kíp của Hoàng Thùy Linh gồm những ai? Đó là đội ngũ định hướng, giúp nữ ca sĩ khẳng định chỗ đứng độc lập trên thị trường bằng màu sắc âm nhạc dân gian đương đại. Là đội ngũ đang rất mát tay trong các chiến dịch quảng bá, đặc biệt là sáng tạo nội dung trên TikTok. Và quan trọng hơn cả, Hoàng Thùy Linh có nhóm producer DTAP là cộng sự ruột.

Người nâng tầm Hoàng Thùy Linh

DTAP là nhóm producer gồm 3 thành viên. Họ gộp lại thành một dây chuyền sản xuất âm nhạc khép kín, với 2 vai trò chủ chốt là sáng tác và phối khí. Ba năm trước, nhóm tạo ra Để Mị nói cho mà nghe, là bước ngoặt cho sự nghiệp của DTAP và Hoàng Thùy Linh. Trong năm 2022, DTAP vững phong độ, cùng giọng ca sinh năm 1988 tạo thêm 2 hit See tình và Bo xì bo.

Điểm quyết định làm nên thành công của DTAP là ở tư duy sáng tác mới. Nhóm lấy cảm hứng từ truyện Vợ chồng A Phủ, chuyển hóa thành bài nhạc Để Mị nói cho mà nghe. Rất hiếm hoi, câu chuyện ở một tác phẩm văn học nổi tiếng được thể hiện sinh động như vậy trong bài nhạc, và thành công của Để Mị nói cho mà nghe nói lên tất cả.

Thành viên Kata Trần - sinh năm 1997 - đảm nhận vai trò sáng tác của DTAP. Từ góc nhìn của một “gen Z”, Kata Trần cho thấy góc nhìn mới. See tình gây chú ý ngay từ nhan đề. Nội dung ca khúc kể về câu chuyện một cô gái “si tình”, ở góc độ nhí nhảnh trong sáng. Một số câu hát của See tình, như: “Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương / Đem ngay vô nhà anh để thương” là sự hiệu quả từ góc nhìn khác biệt của người sáng tác.

DTAP giúp Hoàng Thùy Linh định hình màu sắc âm nhạc pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại. Ở Để Mị nói cho mà nghe là tiếng sáo, trên nền nhạc điện tử future bass ở drop. Đến See tình, DTAP khéo léo đưa tiếng huýt sáo vào drop. Thành công liên tiếp của Để Mị nói cho mà nghe, See tình, Bo xì bo chứng minh DTAP là producer hàng đầu nhạc Việt về khả năng tạo drop, yếu tố chủ chốt giúp các ca khúc của Hoàng Thùy Linh liên tục gây sốt TikTok.

Thời của DTAP

“Đặt bài DTAP lúc này sẽ chờ đợi lâu lắm”, một nghệ sĩ từng hợp tác với DTAP, chia sẻ với Tiền Phong.

Người này tiết lộ tên tuổi của DTAP lan tỏa ngày càng mạnh trên thị trường, do đó được nhiều nghệ sĩ ngỏ lời hợp tác. Ngay lúc này, lịch trình của DTAP đã kín đến vài tháng vì loạt dự án lớn nhỏ.

Bên cạnh loạt hit của Hoàng Thùy Linh, DTAP đứng sau nhiều sản phẩm nổi bật, hút view cao trên thị trường trong 3 năm qua như Hoa hải đường (Jack) hay Người ơi người ở đừng về (Đức Phúc ft Suboi).

Khác biệt của DTAP là một nhóm, thay vì producer riêng lẻ trên thị trường. DTAP là dây chuyền sản xuất âm nhạc khép kín với 2 công đoạn quan trọng nhất là sáng tác và hòa âm phối khí.

Các thành viên Thịnh Kainz, Kata Trần và Tùng Cedrus không đóng đinh ở một màu sắc âm nhạc pop dân gian đương đại, mà còn làm tốt ở rap (Chọn bạn mà chơi ft Rtee) hay sản xuất loạt bản nhạc cho game show, show âm nhạc của nhãn hàng.

Một nhà sản xuất tiết lộ DTAP nằm trong nhóm producer trẻ được nhãn hàng săn đón nhiều nhất cho vai trò giám đốc âm nhạc của các chương trình, đêm diễn. Trong phân khúc producer gen Z, các thành viên DTAP đang vượt trội phần còn lại ở thị trường nhạc Việt. Với đà này, tầm ảnh hưởng của DTAP sẽ vượt xa khuôn khổ của một cộng sự đứng sau Hoàng Thùy Linh.

Vị thế của giới sản xuất âm nhạc Việt

Tầm ảnh hưởng của DTAP đối với Hoàng Thùy Linh cho thấy vai trò sản xuất âm nhạc quan trọng ra sao và cần nhìn nhận chính xác hơn nữa trên thị trường. Một Hoàng Thùy Linh không có giọng hát tốt, nhưng vẫn liên tục tạo hit, là nhờ nội dung, giai điệu của ca khúc được tạo ra từ DTAP.

Hit Waiting For You của Mono là minh chứng tiếp theo thể hiện tầm quan trọng của producer. Ở đó, Onionn thực hiện công đoạn hòa âm phối khí. Nghĩa là giai điệu của Waiting For You, do Onionn tạo ra. Và bản phối xuất sắc của Onionn nâng tầm Waiting For You, giúp ca khúc thành cơn sốt cover vũ đạo trên TikTok. Phần lớn hào quang sau thành công của Waiting For You dồn về Mono, nhưng Onionn cũng phần nào được công nhận.

So với 1 năm trước, vị thế của giới sản xuất âm nhạc Việt tiến triển mạnh. Một số producer hàng đầu trên thị trường, khi nhận lời hòa âm phối khí cho một ca khúc, cát-xê có thể lên tới 100 triệu đồng. Người trong giới đồn thổi đó là con số tối thiểu cho một sản phẩm được thực hiện bởi bộ ba của DTAP.

Dàn producer hoạt động tích cực trong năm 2022, ngoài DTAP có Touliver, Onionn, Khắc Hưng, TDK, ê-kíp của Only C... đang phát triển rất nhanh về cát-xê.