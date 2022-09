Agribank trao giải Đặc biệt Chương trình 'Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy'

Sáng ngày 20/9/2022, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Agribank trang trọng tổ chức Lễ trao giải Đặc biệt Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy”.

Lễ trao thưởng cho khách hàng của Agribank diễn ra trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đại diện Agribank có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hùng cùng lãnh đạo một số đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, khách hàng thân thiết của Agribank tỉnh Quảng Ninh.

Nhằm mục đích gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank đã triển khai chương trình tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy” với 24.067 giải thưởng có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12,1 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 11/11/2022, và kết thúc sớm theo thể lệ vào ngày 15/8/2022 (do hết mã dự thưởng). Cơ cấu giải gồm:

- Giải Đặc biệt: 01 giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 1.000.000.000VNĐ (Một tỷ đồng) (kỳ hạn của sổ tối thiểu 1 tháng).

- Giải Nhất: 06 giải, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 50.000.000 VNĐ (kỳ hạn của sổ tối thiểu 1 tháng).

- Giải Nhì: 60 giải, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 30.000.000VNĐ đồng (kỳ hạn của sổ tối thiểu 1 tháng).

- Giải Ba: 9.000 giải, mỗi giải trị giá 500.000VNĐ (nhận tiền mặt).

- Giải May mắn: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 300.000VNĐ (nhận tiền mặt).

Ngày 7/9/2022, Agribank phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng 01 lần và đã xác định khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt duy nhất của chương trình là Ông Phạm Đức Tuấn với mã số trúng thưởng là: 1358721 là khách hàng gửi tiền tại Agribank Tây Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Quang Hùng chúc mừng khách hàng trúng thưởng, cám ơn khách hàng của Agribank đã tin tưởng, ủng hộ lựa chọn và gắn bó với Agribank trong suốt thời gian qua; Đồng thời cho biết, Agribank đang triển khai trên toàn quốc chương trình Huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng mới “Cùng Agribank – Tăng nhanh Tài Lộc”, trên toàn quốc từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 15/11/2022 với hơn 24.000 giải thưởng giá trị, có tổng giá trị giải thưởng 12,1 tỷ đồng.

Cũng tại buổi Lễ trao thưởng, Ông Phạm Đức Tuấn khách hàng trúng thưởng Giải Đặc biệt trị giá 01 tỷ đồng, xúc động chia sẻ “quá bất ngờ và vui mừng khi là người may mắn trúng thưởng giải Đặc biệt trị giá 01 tỷ đồng và 02 giải ba, 01 giải may mắn của Chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè xanh -Tăng nhanh tích lũy” do Agribank tổ chức. Số tiền thưởng 1 tỷ đồng quả thật là tài sản rất lớn đối với gia đình tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng đồng vốn trên để phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện lo cho hai cháu ăn học thành tài”

Ngoài 01 giải Đặc biệt là Sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng còn hơn 24.000 khách hàng may mắn trúng các giải thưởng khác của chương trình sẽ nhận thưởng tại các chi nhánh Agribank nơi khách hàng gửi tiền trên toàn quốc. Nguồn vốn được huy động thông qua chương trình được Agribank sử dụng hiệu quả trong đầu tư phát triển “Tam nông” và nền kinh tế.

Với vai trò là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với tỷ trọng đầu tư "Tam nông" chiếm gần 70% tổng dư nợ. Agribank tiếp tục là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về thị phần huy động vốn và lớn thứ hai về tài sản. Agribank cũng là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh lớn nhất Việt Nam với 2.225 chi nhánh và phòng giao dịch, 01 chi nhánh tại Campuchia, 03 văn phòng đại diện khu vực, 68 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, 3.600 ATM/CDM, trong đó có 436 CDM. Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản đạt của Agribank đạt 1,77 triệu tỷ đồng, nguồn vốn đạt 1,62 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,39 triệu tỷ đồng.

Hiện nay, Agribank có hơn 20 triệu khách hàng có tài khoản thanh toán, có hơn 15 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và trên 4 triệu khách hàng vay vốn. Với mục tiêu là ngân hàng bán lẻ hàng đầu, Agribank không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng thông qua phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm ngân hàng hiện đại: đẩy mạnh phát triển SPDV qua kênh điện tử, AutoBank CDM, đẩy mạnh kết nối POS, mở tài khoản trực tuyến eKYC, khai trương Agribank Digital - Dịch vụ ngân hàng số hoạt động 24/7, Thẻ Lộc Việt chuẩn VCCS sử dụng công nghệ thẻ Chip hiện đại nhất hiện nay, góp phần tích cực cùng ngành ngân hàng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện thực hóa các mục tiêu của chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia và công cuộc chuyển đổi số.