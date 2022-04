Agribank đón nhận hai giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2021

Tối ngày 25/03/2022, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ trao giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) tổ chức. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2021. Agribank vinh dự được trao tặng hai Giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu được tổ chức, là danh hiệu thường niên uy tín trong lĩnh vực Ngân hàng, được trao cho những ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc tiêu biểu trên những mặt nghiệp vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ mới, quan trọng, nổi bật, được sự quan tâm của cộng đồng. Giải thưởng ghi nhận những đơn vị có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng và xã hội. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) xuất sắc nhận được hai giải thưởng ở hạng mục dành cho ngân hàng có vốn điều lệ trên 2 nghìn tỷ: Giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và Giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”.

Những danh hiệu đạt được càng có ý nghĩa hơn nữa khi đúng vào dịp kỷ niệm kỷ niệm 34 năm thành lập Agribank (26/03/1988-26/03/2022), như một lời khẳng định cho sự cố gắng đóng góp trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Vượt lên những khó khăn, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, không ngừng đổi mới sáng tạo. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển Agribank trở thành Ngân hàng có quy mô tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ cho vay nền kinh tế cũng như mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động, Agribank giữ vững vai trò một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất đối với ngân sách Nhà nước. Agribank luôn dành 70% dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các TCTD. Các chương trình tín dụng của Agribank đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước, góp phần tạo nên sự phát triển bứt phá của nền nông nghiệp khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Với sản phẩm Thẻ Tam Nông, Agribank đã được hội đồng bình chọn cho Giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu năm 2021”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank rất quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Kể từ khi đại dịch bùng phát và trong suốt giai đoạn diễn biến phức tạp, Agribank luôn tiên phong với sứ mệnh đồng hành cùng người dân và lực lượng tuyến đầu đẩy lùi đại dịch. Với trách nhiệm cộng đồng, Agribank đã kịp thời có những hỗ trợ thiết thực, nhanh chóng các hoạt động an sinh xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Từ năm 2021 đến nay, toàn hệ thống Agribank đã ủng hộ hơn 550 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong cả nước, gồm nhiều hoạt động thiết thực như: Ủng hộ quỹ vaccine; tài trợ chi phí, dụng cụ y tế cho bệnh viện; hỗ trợ đội ngũ y bác sỹ, v.v.. Những hoạt động này khẳng định một Agribank luôn nghĩa tình, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, văn hóa nghĩa tình của người Agribank tiếp nối đạo lý, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những lý do giúp Agribank được vinh danh tại hạng mục “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng năm 2021”.

Với hai giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2021, thêm một lần nữa góp phần khẳng định vai trò, uy tín, thương hiệu, sứ mệnh lịch sử của Agribank trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước nói chung, ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng. Đây cũng là động lực để Agribank tiếp tục có những đóng góp tích cực mang tính trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội trong tương lai.