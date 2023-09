ÀCO Homes tổng hợp các dự báo thị trường bất động sản nửa cuối năm 2023

ÀCO Homes thuộc Công ty Cổ Phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành (Benthanh House) đã tiến hành tổng hợp ba kịch bản dự báo có thể xảy ra cho thị trường bất động sản từ đây đến năm 2024.

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam trong quý 2 năm 2023

Theo báo cáo Tổng Cục Thống Kê, tổng GDP Quý 2/2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 giảm 7,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách Nhà nước tăng 12,9%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Điều gì làm thị trường bất động sản chậm phục hồi

Tài chính

Theo thống kê của VARS, mặt bằng lãi suất khá cao trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, lãi suất sau ưu đãi hay còn gọi là lãi suất thả nổi theo thị trường (tức lãi suất tham chiếu + biên độ dao động) tại các ngân hàng dao động trong khoảng từ 12,1%/năm đến 15,5%/năm. Trong đó, Pvcombank là 15,5%; MSB là 14,6%; VPBank là 14%, TPBank là 13,75%; MBBank là 13,7%,…

Thu nhập người dân cũng đang bị ảnh hưởng bởi thị trường việc làm ảm đạm. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2/2023 là 2,3%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với quý trước

Hành lang pháp lý

Cũng theo báo cáo của HOREA, khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản Việt Nam chiếm đến 70% là các vướng mắc về pháp lý.

Gói hỗ trợ lãi suất 120.000 tỷ đồng đến nay vẫn chưa phát sinh nợ do pháp lý, thủ tục trong đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội còn nhiều vướng mắc, không thu hút được CĐT tham gia (theo VARS).

Vướng mắc trong đấu thầu, phê duyệt thủ tục đầu tư tạo rào cản trong việc lựa chọn chủ đầu tư. Đặc biệt là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Pha cung cầu trên thị trường BĐS trong quý 2/2023

Theo VARS tổng hợp, nguồn cung tiếp tục xu hướng giảm:

• 17 dự án mở bán giai đoạn mới.

• Nguồn Cung 455 CĂN - Giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Lượng giao dịch 108 CĂN - Giảm 97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức cầu vẫn yếu

• Tỷ lệ hấp thụ chỉ xấp xỉ 24% lượng cung mở bán.

Tâm lý khách hàng

6 tháng đầu năm 2023, lượng giao dịch suy giảm:

• nhu cầu mua tiếp tục thấp do tâm lý nhà đầu tư yếu và chờ đợi.

• Tâm lý muốn giữ tiền chờ bất động sản giảm thêm.

• Các dự án vướng pháp lý vẫn đang gây tác động tiêu cực đến tâm lý người mua

• khó tiếp cận nguồn vốn vay, áp lực lãi suất cao.

• không tìm được sản phẩm phù hợp nhu cầu và tài chính.

III. Gỡ Vướng

Tài chính

Theo cổng thông tin điện tử Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, NHNN 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất vay ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tâm lý khách hàng

Mức độ quan tâm BĐS tăng nhẹ 3% trong quý II/2023. 54% người khảo sát có dự định sẽ xuống tiền mua BĐS trong năm 2024. 59% trong đó là nhà đầu tư:

• 46% lựa chọn mua đất nền.

• căn hộ là 24%.

• Nhà liền thổ, nhà phố, biệt thự là 30%.

Hành lang pháp lý

Bộ Xây dựng đã xử lý, giải quyết 71 báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến 121 dự án BĐS trên cả nước. (Theo Báo điện tử Xây dựng - Bộ Xây Dựng).

(Trong bài báo Nhịp Cầu Đầu Tư | tuần 3_tháng 8.2023) Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 33, Nghị định 08/2023 sau hơn 10 nghị quyết đã ban hành chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đầu tư công

Theo Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư thông cáo, giải ngân vốn đầu tư công quý 2/2023 ước đạt trên 140,4 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% kế hoạch năm, tăng 52,8% so với quý 1 và tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, vốn từ ngân sách Nhà nước ước đạt trên 232,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch năm và tăng 20,5% cùng kỳ.

Các chỉ số trên cho thấy sự quyết tâm nỗ lực của Chính phủ, bộ ngành,... Trong việc đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Dự báo thị trường bđs cuối năm 2023 - đầu năm 2024

ÀCO Homes tổng hợp dự báo của các chuyên gia đầu ngành với 03 kịch bản BĐS có thể xảy ra cho thị trường bất động sản trong tương lai:

• Với kịch bản thứ nhất: thị trường bđs sớm phục hồi từ cuối quý 3/2023 như trước năm 2022.

• Ở kịch bản thứ hai: bđs chưa thể bùng nổ nhưng sẽ tốt hơn, dòng tiền dần chảy về thị trường và tâm lý tích cực từ nhà đầu tư bất động sản trong quý 4/2023.

• Với kịch bản thứ ba: niềm tin của nhà đầu tư còn yếu, các chính sách chưa ngấm, dòng tiền chưa đổ về thị trường bđs, tốc độ phục hồi chậm. Dự kiến sẽ có nhiều tín hiệu tích cực từ cuối quý 4 năm 2024.

Tóm lại, có thể kỳ vọng thời gian phục hồi sớm hơn dự kiến. Vào khoảng quý 2 năm 2024.

