Á quân Bích Ngọc trở lại, Thanh Bùi xuất hiện ủng hộ

TPO - Nữ ca sĩ J.ADE - nghệ danh của Bích Ngọc - ra album sau 12 năm hoạt động âm nhạc. Cô còn tung bản mashup chưa từng có tại Việt Nam.

Ngày 26/2, J.ADE (nghệ danh của Bích Ngọc - Á quân Vietnam Idol 2015) đã có buổi họp báo công bố chuỗi dự án âm nhạc mới đánh dấu bước đầu Bích Ngọc nhập cuộc trở lại với thị trường âm nhạc, trong vai trò ca sĩ, người sáng tác ca khúc.

Tham dự chương trình còn có các nghệ sĩ Thanh Bùi, diễn viên Kathy Uyên, MC Nguyên Khang, Yaya Trương Nhi, ca sĩ Phùng Khánh Linh, hoa hậu Võ Lê Quế Anh...

Đây là lần hiếm hoi nhạc sĩ Thanh Bùi xuất hiện sau khi vợ là doanh nhân Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt. Từ năm 2022, cô bị Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử liên quan sai phạm trong kinh doanh.

Bích Ngọc là học trò cưng trong công ty của nhạc sĩ Thanh Bùi. Cô được biết đến với cuộc thi Vietnam Idol 2015, tài năng của cô ngày càng tỏa sáng với sự mài giũa của ca sĩ Thanh Bùi. "Giọng hát của J.ADE đúng là viên ngọc quý của chúng ta, của Việt Nam. Mỗi lần được nghe J.ADE hát, Thanh luôn thấy đã, lời ca và giai điệu thấm sâu vào tâm hồn, đã lắm", Thanh Bùi chia sẻ.

Sau 12 năm bước chân vào nghề, nữ ca sĩ phát hành album mang tên CONTINUUM là sản phẩm kết hợp giữa hai nhà sản xuất đình đám, phần hòa âm do SlimV - giám đốc âm nhạc của show Anh trai vượt ngàn chông gai chịu trách nhiệm và phần hình ảnh được sáng tạo bởi đạo diễn Quân Nguyễn cùng phần hình ảnh do Tùng Crazy Monkey thực hiện.

Album được chia thành 2 phần Mặt Trăng và Mặt Trời gồm 12 bài hát đều do J.ADE sáng tác. Mặt A: Mặt Trăng bao gồm 8 bài hát chìm sâu trong tuyệt vọng của tình yêu không hồi đáp: 12 giờ đêm, Liar, Show me Love (ft. Thanh Bùi), Người dưng, i'm not her, Quên, Ai đúng, Ai sai, MINE. Mặt B: Mặt Trời – là bước chuyển với những cảm xúc trong sáng, cao thượng và tươi sáng hơn: I wish, Dù chỉ một giờ, Tháng 12, Tình yêu ơi, Câu trả lời.

Ngoài ra, J.ADE Bích Ngọc còn có một bản mashup 9 ca khúc trong album mang tên CONTINUUM Visual Harmony có thời lượng kéo dài tới 7 phút, đạt kỷ lục về số lượng bài hát nhất của thị trường nhạc Việt. Bản mashup gồm các bài hát: 12 giờ đêm, I'm not her, Người dưng, Liar, Ai đúng ai sai, Sorry Em yêu lần đầu, Quên, Show me love và Mine.

Trong buổi họp báo nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi vẫn luôn trân trọng mọi cơ hội được hát, được hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc nhất. 10 năm đó thực sự là hành trình rất dài mà tôi không ngừng tự học hỏi, khám phá và tìm ra lối đi phù hợp với bản thân. Tôi cảm thấy mình may mắn vì trong quá trình trưởng thành luôn có âm nhạc, có thầy Thanh và cả những cộng sự tài năng, tâm huyết đồng hành, có các học trò cổ vũ, có gia đình ủng hộ. Nhờ có hành trình này, tôi đã tìm thấy J.ADE trong âm nhạc. Và J.ADE tiếp tục".