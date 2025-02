Á hậu Ngọc Hằng bị làm khó trên sân khấu

TPO - Trong buổi giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Á hậu Ngọc Hằng được yêu cầu thể hiện khả năng hát live trên sân khấu. Đương kim Á hậu Việt Nam cũng truyền động lực đến sinh viên trẻ dám thực hiện ước mơ.

Ngày 24/2, buổi giao lưu đầu tiên thuộc khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh tại Hoa hậu Việt Nam 2024 tại TPHCM diễn ra ở Đại học Ngân hàng. Tham dự buổi giao lưu có Nhà báo Lý Thành Tâm - trưởng ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, Á hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng và Á hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh.

Trước khi bước vào phần giao lưu, Á hậu Ngọc Hằng bất ngờ bị làm khó. MC - diễn viên Hiếu Nguyễn yêu cầu Á hậu Việt Nam 2022 thể hiện giọng hát tại sân khấu đông người.

Dù không chuẩn bị trước, Ngọc Hằng tự tin hát live. Cô nhận nhiều lời khen từ sinh viên khi thể hiện giọng hát ngọt ngào thông qua một đoạn ca khúc Chúng ta còn ở đó không - nhạc phim Bộ tứ báo thủ.

Trong buổi giao lưu, Á hậu Ngọc Hằng cho biết lúc ghi danh Hoa hậu Việt Nam lúc 19 tuổi, vừa hoàn thành chương trình học cấp 3, chập chững bước vào đại học. Việc thi hoa hậu giúp cô trưởng thành, hoàn thiện mọi mặt.

"Suốt hành trình thi Hoa hậu Việt Nam, tôi nhận ra bản thân hoàn thiện kinh nghiệm trình diễn, tự tin đứng trên sân khấu và khả năng nói trước đám đông. Sau cuộc thi, tôi tiếp tục đến với Hoa hậu Liên lục địa. Đó là hành trình trưởng thành đáng quý", Ngọc Hằng chia sẻ.

Á hậu Ngọc Hằng nói cô mơ nhiều công việc, từ ca sĩ nổi tiếng đến nữ doanh nhân. "Để chạm được điều này, những bước chân đầu tiên của tôi xuất phát từ Hoa hậu Việt Nam 2022. Tôi biết ơn ban tổ chức trao cho tôi danh hiệu Á hậu 2", Á hậu Ngọc Hằng chia sẻ thêm.

Khi được hỏi điều gì khó khăn nhất, Á hậu Ngọc Hằng nói nỗ lực cần vượt qua là phần thi nhân trắc học. "Hoa hậu Việt Nam đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Giám khảo kiểm tra từng bộ phận từ răng, cằm, đảm bảo thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên", Ngọc Hằng nói.

Cô nói thêm phần thi khó thứ hai là ứng xử. Cô căng thẳng khi phải thuyết trình trước đám đông. "Lúc đó, tôi chỉ 19 tuổi. Đứng trước sân khấu lớn với hàng nghìn khán giả, tôi không biết nói gì vì quá run. Tôi chịu khó tìm ra khuyết điểm và cải thiện sự tự tin. Chúng ta phải nói bằng cái tâm, đó là điều tôi đúc kết được sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam", cô chia sẻ thêm.

Ngọc Hằng nói trước đó cô rập khuôn, sách vở. Để cải thiện khả năng nói, cô quan sát mọi thứ xung quanh và bổ sung kiến thức, hoàn thiện cả kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.

"Sau khi đăng quang á hậu, tôi có sự tự tin nhất định. Quãng hành trình 2 năm, tôi gặp nhiều người nổi tiếng, truyền cảm hứng cho tôi. Đó là những cơ hội quý báu. Qua thời gian khó khăn, tôi gặt hái quả ngọt. Những bạn có mong muốn đi xa, các bạn phải luôn nhớ Now or never. Chúng ta phải dám thực hiện những bước đầu để có được thành quả", Ngọc Hằng chia sẻ.

Buổi giao lưu tuyển sinh tại Trường Đại học Ngân hàng diễn ra thành công. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tiếp tục nhìn được nhiều thí sinh tiềm năng, chuẩn bị cho những phần thi quan trọng sắp tới.

Trước đó, trong bài phát biểu gửi toàn thể sinh viên Đại học Ngân hàng TPHCM, nhà báo Lý Thành Tâm - đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM - khẳng định vị thế lâu đời, truyền thống của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, kiên định với trụ cột Sắc đẹp - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

"Hoa hậu, người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn là người đại diện cho nhân cách và tinh thần Việt Nam, là hình mẫu lý tưởng về sự tự tin và khả năng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Chúng tôi tin rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp như Tầm nhìn và Sứ mệnh của nhà trường, đó là: Toàn diện, sáng tạo và tinh thần phụng sự", ông chia sẻ.