Á hậu Hoàng My chia sẻ về kinh nghiệm một mình tự điều trị COVID-19 ở TP.HCM

Hoàng My cho biết tại Sài Gòn cô ở một mình, mẹ và họ hàng của người đẹp ở gần để chạy qua khi cần thiết. Sau khi trở về từ Dubai và mắc COVID-19, Hoàng My đang tự điều trị ở nhà.

Tính đến hôm qua đã là ngày thứ ba Hoàng My ‘chiến đấu’ một mình với COVID-19 và cô cho biết hiện tại đã cảm thấy khá hơn nhiều.

Á hậu Hoàng My đang tự điều trị COVID-19 tại nhà.

“My dùng Panadol, vitamins, rửa mũi và họng bằng nước muối 5 lần mỗi ngày, xông hơi ngày 3 lần, tự giác hơi, thường xuyên chườm ấm gáy và phổi nên tự thấy virus cũng không hành mình quá hung tợn” – Hoàng My chia sẻ.

Hoàng My cho biết hiện tại cô đang có triệu chứng ho và nghẹt mũi nhưng không quá nặng. Cô cũng đã hết sốt và đau người. “Với bản thân mình thì My đối diện với nó như một loại cảm cúm thôi. Còn với gia đình và người thân thì My tuyệt đối không cho tiếp xúc. Rác thải My cũng bỏ trong túi vàng và ghi COVID để dễ phân biệt” – cô nói.

Hoàng My tích cực làm tình nguyện viên chống dịch khi COVID-19 bùng phát mạnh mẽ ở TP. HCM cách đây vài tháng.

Quá trình làm tình nguyện viên chống dịch giúp cô hiểu về COVID-19 và có nhiều kinh nghiệm trong việc tự điều trị ở nhà.

Trong chuyến bay từ Dubai về Việt Nam vừa qua, ngoài Kim Duyên và Hoàng My còn có một số người đẹp khác như H’Hen Niê, Mâu Thuỷ, Hương Ly và hiện đều đang thực hiện cách ly y tế tại nhà để theo dõi.

Hoàng My cho biết cô vẫn cập nhật tình hình của mọi người thường xuyên, nhưng có vẻ như chỉ có Hoàng My bị mắc COVID-19 do ở chung phòng và thường tiếp xúc gần với Á hậu Kim Duyên.

Hoàng My xinh đẹp với áo dài trắng trong chuyến đi Dubai vừa qua.

Hoàng My vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của những người đẹp cùng đi Dubai với cô sau khi trở về Việt Nam.

Tại thời điểm cách đây vài tháng khi TP. HCM trở thành tâm điểm của dịch bệnh, Hoàng My cũng đã rất xông xáo với công tác tình nguyện viên hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Chính nhờ công việc này mà Hoàng My cho biết cô rất hiểu về COVID-19 và không còn cảm thấy sợ nó nữa.

“Trong quá trình tự điều trị My gần như không sử dụng loại thuốc nào đặc biệt, chủ yếu là dùng những phương pháp rất gần gũi. Cơ bản virus này tính hàn nên My dùng nhiệt để trị” – Hoàng My chia sẻ.

Đợt dịch bệnh vừa qua cũng đã thay đổi nhiều dự án trong tương lai của Hoàng My.

Cô chia sẻ bản thân luôn muốn đi “bụi” vòng quanh thế giới nhưng lần này lại muốn dành vài năm ở Việt Nam để cống hiến và làm những công việc thiện nguyện.

Hoàng My cũng cho biết khi làm tình nguyện viên chống dịch cô học hỏi được rất nhiều điều cho bản thân, cảm thấy mình thương yêu mọi người xung quanh và muốn sống cho cộng đồng nhiều hơn.

“Trước đây My luôn muốn làm điều gì đó cho đất nước của mình nhưng vì ở nước ngoài nên chưa làm được. Được dịch này My thấy mình có một chút đóng góp và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó” – người đẹp tâm sự.

