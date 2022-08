Á hậu Bảo Ngọc ‘bật mí’ về kế hoạch gia nhập showbiz

TPO - Theo một nghiên cứu mới của tạp chí khoa học Mỹ Proceedings of the National Academy of Sciences, thứ tưởng chừng như món quà Giáng sinh vô hại gồm 24 con thỏ Anh vào năm 1859 đã trở thành ‘cuộc xâm lược sinh học tàn khốc nhất’ nước Úc.