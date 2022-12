8 tỷ người đón năm mới 2023, pháo hoa rực sáng cầu cảng Sydney

2 giờ trước

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Chính quyền thành phố Seoul đã quyết định tổ chức Lễ đánh chuông và lễ hội chào Năm mới 2023 quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 100.000 người vào đêm 31/12.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc nối lại hoạt động đông người này sau 3 năm đình chỉ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Để đảm bảo an toàn cho sự kiện, chính quyền thành phố Seoul đã huy động tối đa lực lượng cùng khoảng 1.000 nhân viên an ninh.

Hệ thống phương tiện giao thông công cộng cũng sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến 2h sáng ngày 1/1/2023 để hỗ trợ người dân di chuyển.