6 tháng, điện thương phẩm của EVNNPC tăng 5,6%

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, trong 6 tháng đầu năm, điện thương phẩm của toàn đơn vị tăng trưởng 5,6%

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc. Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong điều kiện thời tiết diễn biến cực đoan tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Chủ động trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục sự cố lưới điện. Đặc biệt là đảm bảo điện an toàn cho Đại hội thể thao Đông Nam Á Sea Game 31 tại 11 tỉnh, thành phố phía Bắc và phục vụ điện cho các kỳ thi tuyển sinh năm học 2022-2023.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 40,589 tỷ kWh, tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 65,64% và tăng trưởng 5,58% so với cùng kỳ; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 27,93% và tăng trưởng 4,64%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,47% và tăng 12,06%; Thành phần nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,59%, tăng 10,18%; Hoạt động khác chiếm 2,37% và tăng trưởng 8,45%.

Tổn thất điện năng lũy kế 6 tháng là 5,80 %, giảm 0,46% so với cùng kỳ năm 2021. Các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối 6 tháng đầu năm 2022 đảm bảo kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Tính đến 30/6/2022, toàn Tổng công ty quản lý 10.949.458 khách hàng tăng 89.239 khách hàng so với đầu năm 2022 và tăng 207.857 khác hàng so với cùng kỳ năm 2021. Hiện toàn Tổng công ty có 7.580.796 công tơ có khả năng thu thập dữ liệu từ xa, chiếm 68,21% trong tổng số gần 11 triệu công tơ trên lưới.

Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng 6 tháng đều đạt so với quy định của Tập đoàn. Theo đó, nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: Thống nhất hồ sơ thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng đấu nối lưới trung áp, chú trọng đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh truyền thông, đăng tải thông tin qua nhiều kênh trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng dễ tiếp cận và sử dụng dịch vụ cấp điện.

Trong 6 tháng đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.256 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 3,86 ngày, giảm 3,14 ngày so với quy định của Tập đoàn; giảm 0,27 ngày so với cùng kỳ 2021. 100% các dịch vụ điện theo phương thức điện tử có thế đăng ký trên web chăm sóc khách hàng, app chăm sóc khách hàng, khách hàng có thể tra cứu được tiến độ giải quyết trên web chăm sóc khách hàng; Các hồ sơ hợp đồng mua bán điện, thông báo tiền điện và hóa đơn tiền điện đã cung cấp cho khách hàng đều có thể tra cứu được qua web chăm sóc khách hàng, app chăm sóc khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ khách hàng đăng ký dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 99.27%, tăng 3.12% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác đầu tư xây dựng tính đến hết tháng 6/2022, đã khởi công 42 dự án theo kế hoạch giao bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đã đóng điện 16 dự án.

Tiếp tục đảm bảo điện mùa nắng nóng và mưa bão

Theo EVNNPC, trong Quý III/2022, theo dự báo vẫn còn tiếp tục diễn ra các đợt nắng nóng, đồng thời là thời điểm bắt đầu mùa mưa bão, ảnh hưởng lớn đến tình hình cấp điện của miền Bắc, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tiếp tục rà soát, khắc phục xong tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, xây dựng phương thức vận hành tối ưu, nâng cao độ tin cậy, ổn định và an toàn cung cấp điện.

Trong trường hợp thời tiết cực đoan, tình hình cung ứng điện khó khăn, EVNNPC yêu cầu các đơn vị cần phải chủ động, bám sát kế hoạch của Tổng công ty để thực hiện công tác DR hiệu quả, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện. Kiểm soát chặt chẽ công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện.

Với công tác đầu tư xây dựng, các Ban Quản lý dự án và các Công ty Điện lực đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương, quyết liệt triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ như cam kết.

Tổng công ty cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn lao động, quyết liệt trong phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết ngăn chặn phát sinh mới, xử lý vi phạm hành chính với tổ chức cá nhân cơi nới, xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang. Tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, kịp thời phát hiện những vi phạm và xử lý kiên quyết.

EVNNPC đã chỉ đạo các Đơn vị chuẩn bị kế hoạch vận hành, tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng phương án điều chỉnh phụ tải (DR). Tính đến hết tháng 6/2022 có 2.212/2.273 khách hàng <3 triệu kwh>3 triệu kWh/năm đã ký biên bản thỏa thuận, chiếm tỷ lệ 97,53%.