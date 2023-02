Đầu tư là một trong những phương án hữu hiệu để gia tăng tài sản và làm giàu. Song, đầu tư cũng có thể khiến bạn “mất trắng” nếu đưa ra những quyết định sai lầm. Dưới đây là 6 khoản đầu tư “độc hại” phải tránh ngay kẻo có ngày tay trắng.

Cho vay thế chấp dưới tiêu chuẩn.

Hình thức đầu tư này chính là việc cho các bên không đủ tiêu chuẩn cơ bản vay tiền, người vay có mức độ tín nhiệm thấp: không có thu nhập cố định, nợ xấu CIC, lịch sử tín dụng kém. Vì đánh đổi mức lãi suất cao nên hình thức đầu tư này vẫn còn đang hoạt động “sôi nổi”.

Trên thực tế, đây là một trong sáu khoản đầu tư khá “độc hại” bởi trường hợp đối tượng vay không có khả năng trả nợ, vỡ nợ, bùng nợ thì ngay cả vốn chưa chắc đòi lại được mà tính đến lãi suất cao.

Cổ phiếu penny

Cổ phiếu penny là các cổ phiếu được phát hành bởi các công ty nhỏ hay định nghĩa như Wall Street thì chúng là những cổ phiếu được giao dịch dưới 1 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu penny chiếm được sự quan tâm của nhà đầu tư vì giá rẻ và phần trăm tăng giá rất lớn. Chẳng hạn khi bạn mua một cổ phiếu penny với giá 50 xu thì tỷ suất sinh lời sẽ tăng tới 20% khi nó mới chỉ tăng thêm 10 xu.

Lý do quan trọng khiến cổ phiếu penny được giao dịch với mức giá thấp là bởi công ty phát hành đang làm ăn thua lỗ và có khả năng phá sản. Do đó, mua cổ phiếu đầu cơ, lại chịu sự thao túng của thị trường chính là một “canh bạc” với các nhà đầu tư.

Trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao

Nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo nhà đầu tư nhưng thực tế, trái phiếu doanh nghiệp lại bị các cơ quan tín dụng xếp hạng rất thấp.

Đưa ra mức lãi suất cao, kèm theo đó là rủi ro lớn, đây chính là chiêu bài thu hút vốn của những công ty làm ăn thua lỗ.

Tài khoản tiết kiệm truyền thống tại các ngân hàng lớn

Kỳ lạ đúng không, ta thường biết tiết kiệm truyền thống là phương án đầu tư an toàn, lãi suất thường xuyên song “độc hại” trong trường hợp này không có nghĩa nó sẽ làm mất sạch số tiền vốn bạn có mà theo nghĩa tương đối hơn.

Cụ thể, các ngân hàng lớn thường huy động vốn thông qua hình thức tiết kiệm với lãi suất thấp nhất trong hệ thống các ngân hàng hiện hành. Lãi suất thấp như vậy thậm chí không theo kịp tỷ lệ lạm phát, do đó, bạn có thể không được lãi mà còn phải chịu thêm thiệt hại dưới góc độ kinh tế.

Khoản đầu tư “Thiên thần sa ngã”

"Thiên thần sa ngã" là từ lóng để chỉ một cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp đang từ mức giá cao ngất ngưởng rơi xuống thấp đến "thảm thương". Trong thế giới chứng khoán và trái phiếu, điều này biểu hiện sự “rớt đài” của một công ty đang có xếp hạng tín nhiệm cao.

Những khoản đầu tư này thường hấp dẫn mọi người nhờ bản chất con người luôn hồi quy về mức giá cao “huy hoàng” trước đây, họ cho rằng, giá thấp chỉ là tạm thời, cổ phiếu rồi sẽ lại tăng giá và trở lại “đỉnh” cao khi xưa.

Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng việc đâm đầu vào một cổ phiếu đang đà giảm mạnh chẳng khác nào bắt một con dao rơi tự do trong không khí, khả năng bắt được nó mà không bị thương là cực nhỏ. Việc xác định mức giá đáy là rất khó, việc dự đoán thời điểm tăng trở lại càng khó hơn bao giờ hết. Do đó, để an toàn và tối ưu nhất, bạn nên quan sát diễn biến của thị trường, chờ đến khi cổ phiếu, trái phiếu đó có dấu hiệu chắc chắn xu hướng tăng thì hãy đầu tư, rót vốn.

Các khoản đầu tư được đảm bảo về mức lợi nhuận

Không khó để bắt gặp những quảng cáo đầu tư như “đảm bảo sinh lời 30% mỗi năm” đi kèm những từ ngữ mờ ám như “được chính phủ hậu thuẫn”, “không lãi đền tiền gấp đôi”... nhưng hoàn toàn không có thông tin chi tiết về khoản đầu tư ấy. Trên thực tế, đây là một bẫy đầu tư lừa đảo “độc hại” phải tránh né ngay vì chẳng ai có thể đảm bảo chắc chắn về mức lợi nhuận hai con số mỗi năm.

Trên đây là 6 khoản đầu tư “độc hại” bạn tuyệt đối phải tránh để không “tiền mất tật mang”. Hy vọng rằng những kiến thức tài chính kinh doanh trên sẽ cảnh tỉnh bạn trong đầu tư, định hướng an toàn và vững chắc trong những quyết định rót vốn sinh lời tương lai. Chúc các bạn thành công.