Giáo dục

Google News

5 vòng sơ loại Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Ban tổ chức cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025–2026, năm nay sẽ có 5 vòng sơ loại, tạo điều kiện cho nhiều thí sinh dự thi. Ở vòng sơ loại, thí sinh dự thi hoàn toàn miễn phí.

Năm học vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã ghi dấu mốc lịch sử tại Vòng Chung kết Quốc tế AIMO ở Tokyo, Nhật Bản, nơi quy tụ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Với 1 Giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, học sinh Việt Nam không chỉ đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay, mà còn thắp lên niềm tin và kỳ vọng mới cho hành trình chinh phục tri thức ở mùa giải năm nay.

Đấu trường Toán học Châu Á năm học 2025–2026 sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc với 4 vòng loại gồm: Vòng sơ loại trực tuyến, Vòng thi khu vực, Vòng Chung kết quốc gia và Vòng Chung kết quốc tế.

aimo.jpg
Thí sinh dự thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO ở Tokyo, Nhật Bản năm học 2024-2025 giao lưu trong chương trình chào mừng.

Đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam khẳng định trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh và trang bị hành trang để trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên hội nhập.

Thí sinh lưu ý, trước mắt sẽ có 5 đợt thi ở Vòng sơ loại. Lọt qua vòng này, các em mới có thể vào các vòng trong. Vòng sơ loại, thí sinh dự thi trực tuyến trên quy mô toàn quốc. Ngôn ngữ đề thi là song ngữ Anh – Việt. Đặc biệt: Thí sinh được miễn phí dự thi vòng Sơ loại trực tuyến này. Tuy có 5 đợt thi nhưng mỗi thí sinh chỉ được thi 1 đợt.

Đợt thi Vòng sơ loại
 Ngày thi dự kiến
 Hạn đăng ký các đợt thi
Đợt 1
 23/11/2025
 20/11/2025
Đợt 2
 30/11/2025
 27/11/2025
Đợt 3
 7/12/2025
 4/1/2026
Đợt 4
 18/01/2026
 15/1/2026
Đợt 5
 1/2/2026
 28/1/2026

Theo thể lệ, thời gian đăng ký kể từ 26/9/2025 đến trước mỗi đợt thi vòng sơ loại 3 ngày, hạn cuối là 28/1/2026 (trước đợt thi cuối cùng).

Lộ trình 4 vòng thi chính thức

Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO sẽ có 4 vòng thi chính thức từ Sơ loại đến Vòng Chung kết quốc tế. Ai sẽ là người chinh phục được các vòng thi, lọt vào vào Vòng Chung kết quốc tế?

Lộ trình 4 vòng thi và thời gian dự kiến như sau:

Thứ tự
Thời gian dự kiến
 Lưu ý thí sinh
Vòng sơ loại
 Từ tháng 11/2025- 2/2026
 Thí sinh thi trực tuyến
Vòng Khu vực
 Tháng 3/2026.
 Thí sinh thi trực tiếp tại 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam
Vòng Chung kết quốc gia
 Trước 20/4/2026
 Thí sinh làm bài thi trực tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh tại Hà Nội và/hoặc TP. Hồ Chí Minh.
Chỉ dành cho thí sinh đạt giải C trở lên tại Vòng khu vực.
Vòng Chung kết Quốc tế
 Từ ngày 1- 5/8/2026
 Thí sinh thi trực tiếp, làm bài trên giấy hoàn toàn bằng ngôn ngữ Tiếng Anh.

Điều đặc biệt, theo Ban tổ chức, Vòng Chung kết Quốc tế năm nay dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam với quy mô khoảng 3.000 thí sinh từ hơn 20 quốc gia.

image-5.jpg
Hà Linh ​
#AIMO #Toán học #sơ loại AIMO #Đấu trường Toán học châu Á #thi trực tuyến vòng sơ loại AIMO #Việt Nam #cuộc thi AIMO #5 Vòng sơ loại Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO

