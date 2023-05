5 thói quen tàn phá xương khớp mùa nóng cần tránh

Nhiều người quan niệm đau nhức xương khớp chỉ xảy ra vào mùa đông. Tuy nhiên thực tế, không ít người phải đối mặt với tình trạng này trong tiết trời nóng nực của mùa hè. Thói quen xấu trong sinh hoạt là nguyên nhân chủ yếu gây ra thực trạng này. Dưới đây là 5 thói quen gây đau nhức xương khớp mùa nóng cần tránh.

Dùng điều hòa sai cách

Theo TTƯT.Ths.Bs. Nguyễn Thị Hằng (Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam), vào mùa hè, việc sử dụng điều hòa sai cách có thể gây đau nhức xương khớp do chênh lệch lớn về nhiệt độ và độ ẩm giữa ngoài trời và trong phòng điều hòa. Nhiệt độ và độ ẩm thấp trong phòng máy lạnh làm co mạch máu, giảm lưu lượng máu tới khớp; cơ, gân, dây chằng quanh khớp cũng co giãn bất thường gây viêm, đau tại khớp. Ngoài ra, gió điều hòa thổi trực tiếp vào cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm phong hàn gây đau nhức khớp.

Để hạn chế tác hại của điều hòa đối với xương khớp nên để nhiệt độ điều hòa không chênh quá 10 độ C so với nhiệt độ thực tế. Khi đi từ ngoài trời nắng về nên lau khô mồ hôi, ngồi cho bớt nóng mới bật điều hòa. Tắt điều hòa trước khi ra khỏi phòng ít nhất 30 phút, mở cửa để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ bên ngoài.

Ngại vận động

Không khí nóng bức, cơ thể mệt mỏi khiến nhiều người ngại vận động. Điều này làm xương khớp mất đi độ linh hoạt, lưu thông máu tới khớp kém, giảm sức mạnh của cơ quanh khớp. Hơn nữa, ít vận động có thể dẫn tới thừa cân, béo phì. Trọng lượng cơ thể vượt quá mức cho phép sẽ gây áp lực lớn lên hệ xương khớp. Lượng mỡ dư thừa cũng kích thích sản xuất cytokine gây viêm, phá hủy mô và suy giảm chức năng của tế bào sụn.

Rèn luyện thể lực đều đặn sẽ cải thiện độ linh hoạt của xương khớp, giảm cân và tăng cường sức khỏe tổng thể. Vào những ngày trời nắng nóng nên ưu tiên tập luyện trong nhà với các môn thể thao cường độ thấp như yoga, tập thể dục, bơi…

Lạm dụng rượu bia

Thời tiết nắng nóng của mùa hè khiến rượu bia trở thành thức uống được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc lạm dụng đồ uống này có thể cản trở sự phát triển và tái tạo tế bào xương dẫn đến giảm mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương và các bệnh lý xương khớp khác.

Do đó, không nên uống quá nhiều bia rượu, thay vào đó có thể sử dụng nước ép trái cây, sinh tố, nước khoáng… để giải khát. Điều quan trọng là cần uống đủ nước để bù đắp lượng nước thiếu hụt cũng như duy trì trạng thái tốt nhất của dịch khớp.

Kén ăn

Nóng bức, khó chịu khiến nhiều người kén ăn hơn dẫn tới thiếu dưỡng chất nuôi dưỡng sụn khớp. Ăn uống khoa học, đủ chất hàng ngày là yếu tố cần thiết để đảm bảo sức khỏe xương khớp. Nên bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, tái tạo sụn khớp như cá béo, trái cây họ cam quýt, rau họ cải, sữa… Hạn chế thực phẩm gây tăng viêm, suy yếu mô xương khớp như nội tạng động vật, thức ăn nhiều muối, đường…

Chủ quan trong bảo vệ xương khớp

Nhiều người cho rằng đau nhức xương khớp chỉ bùng phát vào mùa đông nên chủ quan trong bảo vệ xương khớp ngày hè. TTƯT.Ths.Bs. Nguyễn Thị Hằng cho rằng, việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe xương khớp bất kể mùa lạnh hay mùa nóng đều cần thiết, nhất là tại quốc gia có tỷ lệ dân số mắc bệnh xương khớp cao như nước ta.

