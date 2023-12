5 sự kiện chấn động làng nhạc: Taylor Swift lên tỷ phú, Britney Spears từng phá thai

TPO - Trong năm 2023, làng giải trí US&UK sôi động hơn bao giờ hết với những dự án hoành tráng của dàn sao đình đám cùng nhiều sự kiện nổi bật, trong đó được quan tâm hơn cả là 5 sự kiện sau.

Taylor Swift lên tỷ phú nhờ The Eras Tour

Chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour của Taylor Swift chắc chắn là một trong những sự kiện giải trí được quan tâm nhất năm nay. Vào ngày 18/3/2023, Taylor Swift đã chính thức khởi động chuyến lưu diễn tại thành phố Glendale, Arizona.

Đây là chuyến lưu diễn hoành tráng chưa từng có trong lịch sử với sự trở lại của 40 bài hát trong các kỷ nguyên âm nhạc của Taylor Swift, kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ trong mỗi buổi diễn. Taylor Swift không chỉ thỏa mãn người hâm mộ với giọng hát nội lực mà còn đem lại một sân khấu hoành tráng, kỹ xảo tuyệt đẹp.

Sức lan tỏa của The Eras Tour còn trở nên mạnh mẽ hơn khi phim tài liệu âm nhạc Taylor Swift: The Eras Tour được công chiếu tại các rạp. Riêng tại thị trường Việt Nam, tác phẩm đã thu về hơn 23 tỉ đồng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong đợt công chiếu thứ 2.

Grammys 2023: Đêm tôn vinh những nghệ sĩ xứng đáng

Trong đêm trao giải Grammys 2023, Beyoncé đã giành được 4 chiếc kèn vàng danh giá. Điều này giúp “Ong chúa” trở thành nghệ sĩ chiến thắng nhiều giải Grammys nhất trong lịch sử với 32 giải.

Gây bất ngờ trong đêm trao giải, Harry Styles được xướng tên tại hạng mục Album of the Year (Album của năm) cho album Harry’s House. Điều này đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi vì một bộ phận khán giả cho rằng album RENAISSANCE của Beyoncé xứng đáng đoạt giải hơn.

Ngoài ra, bộ đôi Sam Smith và Kim Petras cũng đem về một giải Grammy cho ca khúc Unholy ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc), tạo động lực lớn cho những nghệ sĩ thuộc cộng đồng lục sắc không ngừng cống hiến cho nghệ thuật.

Album nhạc phim Barbie gây bão

Phim điện ảnh Barbie không những thành công tại phòng vé mà còn sở hữu album nhạc phim "cực phẩm". Playlist nhạc phim Barbie hiện đã đạt hơn 2 tỷ lượt nghe trên Spotify, trong đó riêng 2 ca khúc Dance The Night - Dua Lipa và What Was I Made For? - Billie Eilish đạt khoảng 500 triệu lượt nghe.

Nhạc phim Barbie cũng nhận về 11 đề cử tại mùa Grammys 2024. Đặc biệt, tại hạng mục Best Songwritten for Visual Media có đến 4/5 đề cử dành cho các ca khúc nhạc phim Barbie. Ca khúc What I Was Made For? của Billie Eilish được dự đoán sẽ là đối thủ nặng kí tại hạng mục nhạc phim Oscar năm tới.

Rihanna đốt cháy sân khấu Super Bowl Halftime Show 2023

Trở lại cực hoành tráng sau thời gian im ắng, Rihanna đem đến cho người xem những màn trình diễn hoành tráng, mãn nhãn về cả phần nhìn lẫn phần nghe. Cũng trong màn trình diễn này, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi công khai đang mang bầu đứa con thứ hai (đồng nghĩa với việc lại tiếp tục không ra nhạc mới).

Super Bowl Halftime Show 2023 đã trở thành màn trình diễn Super Bowl Halftime Show có lượt xem trực tuyến cao nhất mọi thời đại.

Hồi ký The Woman In Me của Britney Spears

Ngày 24/10, Britney Spears chính thức phát hành quyển hồi ký The Woman In Me, nhân dịp kỉ niệm 25 năm cô ra mắt với bản hit ...Baby One More Time.

Trong cuốn hồi ký, chuyện tình một thời của Brit và Justin Timberlake trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi hơn cả. Britney chia sẻ bản thân đã phải phá thai vì Justin khi đó vẫn chưa sẵn sàng để làm bố. Justin Timberlake cũng bị chỉ trích vì kết thúc chuyện tình cảm với nữ ca sĩ chỉ qua một dòng tin nhắn.

Britney Spears cũng lần đầu tiên chia sẻ những ngày tháng bị ngược đãi bởi chính gia đình và hành trình giành lấy tự do đầy gian khổ của chính mình.