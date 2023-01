5 ngày Tết số ca cấp cứu, phẫu thuật tăng cao

TPO - Bộ Y tế cho biết trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã khám, cấp cứu cho 242.108 bệnh nhân, tăng 35,6%; số bệnh nhân nhập viện nội trú là 113.869 bệnh nhân, tăng 37% so với cùng kì Tết năm ngoái. Trong đó, số ca phẫu thuật do tai nạn, cấp cứu cũng tăng 11% với 2.482 ca.

Như vậy, tính đến 7 giờ ngày mùng 4 Tết Quý Mão 2023, sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 8.095 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm 36,3% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 18,5%; có 182 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 20 ca so với cùng kì năm ngoái.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong kì nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện giảm. Mọi năm, số ca tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu chiếm tới 70-80% thì năm nay con số này chỉ chiếm khoảng 50% trên tổng số ca nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, trong 4 ngày Tết Quý Mão, tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 521 trường hợp, trong đó số cấp cứu do tai nạn giao thông là 256 trường hợp. Số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông cũng giảm gần nửa so với mọi năm, với 64 ca trong 4 ngày qua.

Bác sĩ Quách Văn Kiên, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng kíp trực Cấp cứu ngày mùng 5 Tết Quý Mão cho biết: “Đặc biệt, số ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu giảm mạnh. Những năm trước đó, trên 50% số ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu, năm nay, tỉ lệ này còn từ 15-20%. Một điều may mắn là năm nay, số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông cũng giảm xuống nên không xảy ra quá tải ở khu vực phòng mổ, quá tải máy thở. Mọi năm, khi phẫu thuật bệnh nhân xong, chúng tôi phải liên hệ các bệnh viện lân cận để nhận bệnh nhân, thì năm nay, hiện tại vẫn đang ổn, máy móc đầy đủ".

Số ca cấp cứu còn lại thuộc về tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động và một số bệnh lí khác. Kíp trực ngày mùng 5 Tết Quý Mão có khoảng 20 bác sĩ thuộc tất cả các chuyên khoa, cùng 15-17 bác sĩ nội trú, 16 điều dưỡng. Riêng trong khu vực phòng mổ khoảng 20 nhân viên viên y tế gồm cả 6 bác sĩ.

Thống kê của Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết sau 5 ngày nghỉ Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Quý Mão) đã có 377 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kì Tết Nhâm dần 2022, không có ca tử vong.

Số ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau là 2.521 ca, chiếm 1,1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 43% trong số đó là 1.073 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 7 trường hợp tử vong.