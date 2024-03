5 món ăn liền cho 'team ngại nghĩ' hôm nay ăn gì

Ngoài những món bất hủ như mì gói, phở, miến mà chúng ta đã quá quen thuộc, đây là những món ăn liền đang làm "chao đảo" giới trẻ thời gian gần đây.

1. Lẩu ăn liền

Nhắc tới lẩu, người ta sẽ chỉ nghĩ tới nồi nước sôi trên bếp với các món ăn kèm đa dạng, nóng hổi, cầu kì và không kém phần hấp dẫn. Nên thực hiện món ăn này sẽ cần tốn không ít thời gian và chắc chắn không dành cho “team ngại nấu”. Nắm bắt được tâm lý đó, món lẩu ăn liền đã được ra đời.

Lẩu ăn liền lần đầu xuất hiện tại Trung Quốc và có mặt ở Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây. Vị lẩu đa dạng như bò cay tê, lẩu lòng bò... Bên trong mỗi nồi lẩu sẽ gồm 2 lớp nồi, túi đũa thìa, nước cốt lẩu, rau củ, thịt, đậu, túi mì (miến), quan trọng nhất chính là một chiếc túi tạo nhiệt. Chỉ cần cho chiếc túi tạo nhiệt vào lớp nồi ngoài, đổ nước vào rồi cho nồi lẩu đã sắp sẵn các thành phần vào, sau đó đậy nắp lại. Việc tiếp theo chỉ là chờ khoảng 15 phút, bạn sẽ có ngay một nồi lẩu với thịt và rau, thậm chí còn cho ra cảm giác rất thật, mùi vị đậm đà, ngon ngọt không thua kém lẩu tự nấu, vừa ăn vừa thổi, nóng hổi mau no.

2. Chân gà ăn liền ALACO

Thương hiệu ALACO cho ra đời món ăn vặt “made in” Việt Nam phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là genz. Đây được coi là sản phẩm nâng cấp đồ ăn vặt vỉa hè không rõ xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh. Sản phẩm sử dụng những nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn cao, là gia vị từ thiên nhiên tốt cho sức khoẻ như cam thảo, bột ớt, hoa hồi, tiêu và quế… tạo nên hương vị đặc trưng và phù hợp với mọi khẩu vị của người Việt Nam.

3. Tokbokki ăn liền

Những ai là fan của xứ sở kimchi chắc chắn khó có thể bỏ qua món tokbokki ăn liền hấp dẫn này. Món này có nhiều hương vị, đa dạng lựa chọn. Cách chế biến món ăn này cũng rất nhanh và tiện lợi. Cho bánh gạo và gói gia vị vào hũ, lắc đều rồi cho vào lò vi sóng khoảng từ 2 - 3 phút, bạn đã có một phần ăn ngon tuyệt và nóng hổi. Nếu không có lò vi sóng, bạn chỉ cần cho nước sôi vào, khuấy đều cùng gia vị cho đến khi hỗn hợp sệt lại là có thể ăn được. Món tokbokki ăn liền này có mùi vị đậm đà không thua gì tokbokki ngoài hàng.

4. Cá cơm ăn liền ALACO

Cá cơm tẩm vị ALACO có xuất xứ Việt Nam, được chế biến từ cá cơm tươi ngon của vùng biển Ninh Thuận, sản xuất tại nhà máy Ăn Vặt Ngon - là nhà máy sản xuất với diện tích 5000m2 đạt chuẩn ISO 22000 đặt ở KCN Đồng Văn I mở rộng - tỉnh Hà Nam, đáp ứng sản lượng lớn với dây chuyền nhập khẩu 100%, khẳng định sự an toàn - uy tín - chất lượng. Do đó, gen Z có thể thoải mái lựa chọn thưởng thức món quà vặt này cùng bạn bè và gia đình mà không cần lo lắng về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cá cơm tươi sau khi sơ chế sẽ được “nâng tầm” hương vị bởi những nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cao cấp, là những loại gia vị từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe như dầu mè, tỏi, hạt hoa tiêu, đường, ớt, gừng, hạt hoa tiêu gia vị thảo mộc, quế hồi, cam thảo… Thi vị là vậy, nên cá cơm tẩm vị còn là món nhậu tiện lợi. Tưởng tượng từng miếng cá cơm thơm ngon, đẫm vị hòa quyện cùng đồ uống mát lạnh, thật “hết sảy”!

5. Rong biển ăn liền

Món ăn này không chỉ thu hút bởi có giá trị dinh dưỡng cao, mà còn có mùi vị đặc biệt lôi cuốn. Các loại rong biển đã qua chế biến và tẩm ướp gia vị, sau đó đem đi sấy khô. Ngoài các vị truyền thống, các thương hiệu này còn có thêm các hương vị thơm ngon, hấp dẫn như vị cay, vị thịt nướng, vị trà xanh, vị phô mai,...

Nếu vẫn còn đang loay hoay không biết nên chọn món ăn vặt nào vừa ngon, vừa tiện lợi để nhâm nhi trong khi “cày” bộ phim yêu thích, gen Z đừng ngần ngại thử những món ăn ở trên nhé.

Thông tin về thương hiệu ALACO, đơn vị sản xuất cá cơm và chân gà ăn liền đang “hot hit” cho bạn đọc tham khảo:

Công ty Cổ phần thực phẩm Ăn Vặt Ngon

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Email: anvatngon68@gmail.com

Hotline: 1800646728