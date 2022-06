5 mẹo lựa chọn vải may quần áo

Nhờ sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp thời trang những năm gần đây, nhiều loại vải vóc đã ra đời với đa dạng mẫu mã và chất liệu, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc lựa chọn vải trước khi may quần áo không phải việc dễ dàng.

Nếu cảm thấy bối rối khi lựa chọn, shop vải Minh Thiện gợi ý cho bạn một số mẹo sau:

Lựa chọn chất liệu vải phù hợp với thời tiết

Việc lựa chọn chất liệu vải phù hợp với thời tiết là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi mặc. Vào mùa đông, bạn nên chọn những chất liệu có khả năng giữ ấm tốt và ưu tiên sử dụng những chất liệu nhẹ, thoáng mát cho trang phục mùa hè.

Chất liệu thường được sử dụng trong mùa đông là dạ, vải len (wool), nhung, vải tweed… Mùa hè, chất liệu được ưa chuộng nhất là cotton, đũi, lanh hay lụa, voan.

Chất liệu vải tốt giúp trang phục của bạn lên form dáng đẹp, bền và không bị chóng cũ như sờn hay bạc màu.

Chọn vải phù hợp với trang phục

Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn lựa chọn loại vải phù hợp. Ví dụ, bạn nên chọn các loại vải mềm, co giãn và thấm hút tốt để may trang phục thể dục thể thao. Đối với việc may quần âu, bạn nên chọn chất liệu vải có độ co giãn hoặc không quá thô cứng để tránh tạo cảm giác khó chịu khi mặc. Những loại vải như khaki, linen (lanh), denim (vải jean)… thích hợp để may quần. Trong khi đó, cotton là lựa chọn tối ưu khi may trang phục trẻ em hoặc những loại trang phục thoải mái mặc ở nhà. Còn đối với áo khoác, bạn có thể chọn lựa loại vải len, vải tweed, linen hoặc flannel.

Ngoài ra, việc lựa chọn màu sắc vải phù hợp với trang phục cũng khá quan trọng. Các gam màu tối thường được sử dụng để may quần, còn với áo hoặc đầm bạn có thể lựa chọn màu sắc đa dạng hơn tuỳ theo sở thích.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải rập khuôn khi lựa chọn chất liệu hay màu sắc vải. Bạn hoàn toàn có thể tự do chọn loại chất liệu và màu sắc bạn mong muốn để may miễn là nó đáp ứng được ý đồ của bộ trang phục trong thực tế.

Tính toán kích thước

Khi mua vải, bạn hãy tính toán và cân nhắc số lượng cần thiết cũng như kích thước vừa đủ cần cho việc may sản phẩm để tránh lãng phí. Ví dụ, áo sơ mi nam nữ cần khoảng 1,2 – 1,5m vải, bộ vest nam nữ cần khoảng 2 – 3m, đầm từ 1 – 1,7m tuỳ kiểu dáng, các loại đầm tiệc có thể cần tới 1,7 – 5m vải.

Hiểu biết về đặc tính của các loại vải

Hiện nay, các loại vải dệt trên thị trường chia làm hai loại là vải dệt tự nhiên và vải dệt tổng hợp. Chất liệu vải dệt tự nhiên phải kể đến như cotton, lụa, denim (vải jean), flannel, da (leather), linen, len (wool). Trong khi đó vải dệt tổng thường gặp là nylon, polyester, acetate, rayon và spandex… Tuỳ vào mục đích sử dụng để lựa chọn loại vải. Chất liệu vải dệt tự nhiên khó nhuộm màu và dễ bị loang màu, phai màu nhanh khi giặt.

Một số loại vải có độ co rút, chảy xệ sau khi giặt. Vì thế bạn nên chú ý để trang phục sau khi mặc không bị biến dạng. Nên ngâm giặt vải trước khi may để xử lý độ co rút, hoặc mua vải đã giặt qua công nghiệp từ nhà máy sản xuất.

Tránh phơi các loại vải màu dưới nắng gắt, nếu có thể nên giặt riêng nhẹ nhàng bằng tay và hạn chế sử dụng các loại nước giặt có độ tẩy cao.

Chọn cửa hàng uy tín

Bạn nên chọn mua vải ở các cửa hàng uy tín, có đông khách hàng tin tưởng lựa chọn. Ngoài ra, người bán có thể tư vấn cho bạn lựa chọn mẫu vải, kích thước phù hợp với từng mẫu trang phục và nhu cầu sử dụng của bạn.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, shop vải kim sa, lưới thêu, lụa cao cấp Minh Thiện ra đời với mục đích cung cấp cho người tiêu dùng những loại vải chất lượng, giá cả phải chăng, phù hợp vóc dáng và hoàn cảnh sử dụng.

