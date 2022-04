5 lý do the Global City được gọi là khu 'Downtown' mới của TP.HCM

Một khu trung tâm mới, một thành phố thu nhỏ ở cửa ngõ phía Đông của TP.HCM đang hình thành với sự tham gia của các đơn vị thiết kế, xây dựng hàng đầu thế giới

Trong tiến trình đô thị hóa, những đô thị đa trung tâm đang dần xuất hiện trên thế giới. Những khu trung tâm ra đời sau thường có lợi thế hơn về mặt quy hoạch, dựa trên sự xuất hiện của một dự án quy mô lớn, phức hợp và đa dạng tiện ích, thu hút những hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm không chỉ của cư dân mà du khách khắp mọi nơi, đôi khi còn sầm uất và hiện đại hơn khu trung tâm hiện hữu.

Công thức thành công của Singapore và Dubai

“Từ township thành downtown”: sự hình thành của khu trung tâm mới của thành phố bắt nguồn từ sự hình thành của một khu đô thị. Đó là mô hình đã được triển khai tại các đô thị lớn và phát triển hàng đầu thế giới như Singapore, Dubai.

Marina Bay Sands của Singapore, hoàn thành năm 2010 không chỉ là downtown mới mà còn là một “thành phố” quốc tế với những lợi thế về quy hoạch, tích hợp nhiều tiện ích, kết nối giao thông. Đây còn là một công trình biểu tượng, kích thích sự phát triển của thị trường bất động sản xung quanh. Theo cục Thống kê của quốc đảo này, giá đất ở khu Marina Bay đã tăng 421% từ sau khu này được phát triển.

Ở Dubai, Palm Jumeirah được xây dựng và định vị trở thành “trung tâm kinh tế, tài chính, nghỉ dưỡng” sang trọng bậc nhất trên thế giới, tích hợp rất nhiều loại hình dịch vụ, thương mại, giải trí, du lịch, nghỉ dưỡng.

Có thể nói, đây là công trình mang tính biểu tượng và tạo nên thương hiệu cho thành phố Dubai. Ngày nay, bất động sản trong khu Palm Jumeirah đã trở thành tài sản đáng mua bậc nhất ở Dubai.

Tại Việt Nam, mô hình “thành phố trong thành phố” được lần đầu tiên áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh với sự hình thành của thành phố Thủ Đức. Theo đó, khu đô thị The Global City đang được Masterise Homes phát triển với tầm nhìn trở thành khu “downtown” thứ 2 của thành phố, là đô thị cửa ngõ ở khu Đông.

Vị trí kết nối tại cửa ngõ phía Đông của thành phố

The Global City có vị trí khá gần trung tâm “cũ” của thành phố, đặc biệt đắc địa bởi hai mặt tiền giáp hai trục đường quan trọng bậc nhất khu Đông Sài Gòn: cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Đỗ Xuân Hợp. Đặc biệt, dự án có một mặt tiền giáp sông Rạch Chiếc và mặt còn lại giáp với khu đô thị thể thao Saigon Sports City (64ha).

Nhờ vị trí chiến lược, dự án dự kiến được hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu Đông Sài Gòn của TP.HCM lên đến 852.500 tỷ đồng, trong đó có nâng cấp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Giầu Dây lên 8 làn xe, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp với bề rộng lên đến 60m.

Quỹ đất lớn hiếm hoi với đa dạng tiện ích phức hợp

Với lợi thế quỹ đất lớn hiếm hoi gần trung tâm thành phố, rộng 117,4ha, dự án được quy hoạch với nhiều phân khu: chung cư, thấp tầng, villa, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, thương mại bán lẻ v.v. Trong đó, diện tích cảnh quan và tiện ích công cộng cho các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm của cư dân và du khách mỗi dịp cuối tuần chiếm một phần lớn.

Đáng chú ý nhất là trung tâm thương mại hạng A diện tích 125,000 m2 ở trung tâm dự án, nơi dự kiến sẽ quy tụ những thương hiệu thời trang cao cấp, những nhà hàng sang trọng cũng các tiện ích giải trí tân tiến.

Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng hàng đầu thế giới

Masterise Homes đã đầu tư mạnh cho dự án township đầu tay bằng cách hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới như tư vấn kiến trúc Foster+Partners, thiết kế cảnh quan WATG, Kỹ thuật xây dựng Tung Feng và Giám sát dự án Artelia.

Hiện Foster+Partners đã hé lộ những thiết kế của phân khu đầu tiên trong đại đô thị The Global City – phân khu nhà phố Soho, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và âm hưởng đô thị đặc trưng của Việt Nam để tạo nên thiết kế hiện đại, linh hoạt theo chuẩn mực quốc tế.

Công nghệ tiên tiến dẫn dắt tương lai

Với vai trò là trung tâm mới của đô thị, tượng trưng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của thành phố, những khu đô thị downtown thường là nơi tiên phong áp dụng những công nghệ tiên tiến bậc nhất. Nếu Palm Jumeirah sử dụng vệ tinh để vẽ từng nhánh trong quy hoạch hình nhành cọ của toàn dự án thì các tòa nhà tại Marina Bay Sands ứng dụng công nghệ bền vững, đạt điểm cao nhất của chứng nhận xanh Green Mark, và giảm 25-30% mức tiêu thụ năng lượng.

Tương tự, The Global City cũng sẽ được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến xứng danh “thành phố toàn cầu”. Foster+Partners- đơn vị tư vấn kiến trúc cho đại đô thị cũng là studio tiên phong xu hướng thiết kế bền vững trong kiến trúc và xây dựng đô thị trên thế giới. Dự kiến The Global City sẽ được ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời, quản lý nước sạch để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Đồng thời, công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) sẽ được ứng dụng trong điều phối giao thông và quản lý không gian đô thị để tối ưu hóa việc sử dụng các diện tích công cộng, đỗ xe, đồng thời nâng cao an ninh và an toàn giao thông trong nội khu.