5 ca mắc COVID-19 nặng được cai máy thở 'thoát án tử'

TPO - Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam nhiều bệnh nhân đã rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”, sống nhờ hệ thống hỗ trợ thở nhân tạo. Nỗ lực tận cùng của các y bác sĩ đã giúp họ hồi sinh từng ngày. Đến nay đã có 5 bệnh nhân phải thở máy 'thoát án tử'.

TS. Vũ Đình Phú, trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, ngoài 5 bệnh nhân này, hiện Khoa đang điều trị cho 24 bệnh nhân, 20 bệnh nhân thở máy (4 bệnh nhân đã bỏ thở máy), 3 ca dùng ECMO (tim phổi nhân tạo).

Bệnh nhân T. V. C, nam 39 tuổi (xã An Phú – huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái) là người không có tiền sử bệnh tật. Bệnh diễn biến từ cách vào viện hơn 1 tháng, bệnh nhân mệt mỏi, ăn kém, vàng mắt vàng da tăng dần, tiểu sẫm màu, kèm tiêu chảy, tự mua thuốc nam uống 1 tháng không đỡ. Bệnh nhân vào khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được chẩn đoán và điều trị: nhiễm khuẩn huyết – xơ gan - suy gan cấp do nhiễm virus CMV, tình trạng bệnh nhân cải thiện chậm.

Ngày 5/5 xuất hiện sốt cao 39oC, xét nghiệm PCR SARS-COV-2 dương tính, bệnh nhân được dùng phác đồ điều trị COVID-19, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân sốt cao liên tục, mệt mỏi nhiều, kèm khó thở, được chuyển khoa Cấp cứu ngày 11/5 chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết – suy gan – nhiễm COVID-19.

Sau điều trị 3 ngày bệnh nhân đi vào hôn mê, suy hô hấp nặng, được đặt ống nội khí quản chuyển khoa hồi sức tích cực (13/5). Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, duy trì kháng sinh, bù dịch, dinh dưỡng. Tri giác bệnh nhân dần cải thiện, tỉnh táo, hợp tác tốt, chức năng hô hấp tốt lên. Bệnh nhân được cai thở máy, rút ống nội khí quản và chuyển thở ôxy kính, tiếp tục theo dõi và điều trị tại khoa HSTC 4 ngày. Ngày 19/5 tình trạng bệnh nhân ổn định, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân, được chuyển khoa khác theo dõi điều trị tiếp.

Bệnh nhân N. T. P, nữ 32 tuổi (xã Khai Quang – TP Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc). Bệnh nhân vốn là người khoẻ mạnh và tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm COVID-19 ngày 26/4. Ngày 28/4 bệnh nhân sốt, ho húng hắng, chảy nước mũi, không khó thở, không tức ngực. Ngày 1/5 bệnh nhân được cách ly đến 2/5 xét nghiệm PCR SARS-Cov-2 dương tính được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 3/5.

Bệnh nhân sốt cao, tình trạng suy hô hấp tăng phải thở ôxy từ 8/5, đến 10/5 phải thở máy HFNC và chuyển khoa hồi sức tích cực. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị thở máy HFNC, corticoid, thuốc phòng chống huyết khối, sau 4 ngày tình trạng hô hấp dần hồi phục, được chuyển thở ôxy kính.

Ngày 16/5 bệnh nhân được ngừng thở ô xy, toàn trạng ổn định. Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi sát, đến 19/5 bệnh nhân không sốt, không khó thở, toàn trạng ổn định, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân, được chuyển khoa khác theo dõi điều trị tiếp.

Bệnh nhân V.T.S, nam 46 tuổi (xã Mão Điền – Thuận Thành – Bắc Ninh) có tiền sử: khoẻ mạnh. Bệnh nhân sống trong vùng đang có dịch COVID-19. Ngày 4/5 bệnh nhân xuất hiện sốt, ho khạc đờm nhiều, đau rát họng, tức ngực, khó thở, kèm đi ngoài phân lỏng 3lần/ngày và nổi ban đỏ 2 tay + chân, xét nghiệm PCR SARS-COV-2 dương tính.

Ngày 9/5 bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp Cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ngày 10/5 bệnh nhân suy hô hấp tăng, thở máy không xâm nhập HFNC đáp ứng kém, được đặt ống nội khí quản chuyển khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, kháng sinh, corticoid, thuốc phòng chống huyết khối, dinh dưỡng.

Sau 9 ngày điều trị hồi sức tích cực, tình trạng bệnh dần cải thiện, bệnh nhân cai được thở máy, rút ống nội khí quản và thở ôxy ngày 19/5. Đến 22/5 ngừng được thở ôxy. Ngày 25/5 tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, không khó thở, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân, được chuyển khoa khác theo dõi điều trị tiếp.

Bệnh nhân N.D.T, nam 54 tuổi (xã Mão Điền – Thuận Thành - Bắc Ninh) có tiền khoẻ mạnh. Bệnh nhân sống trong vùng đang có dịch COVID-19. Ngày 3/5 BN xuất hiện sốt, ho khan. Ngày 9/5 xét nghiệm Sars Cov2 dương tính được điều trị tại bệnh viện địa phương. Ngày 10/5 bệnh nhân xuất hiện khó thở được chuyển đến điều trị tại khoa Cấp Cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tình trạng suy hô hấp ngày càng tăng, ngày 12/5 bệnh nhân được đặt ống nọi khí quản chuyển khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, kháng sinh, corticoid, thuốc phòng chống huyết khối, dinh dưỡng. Tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện.

Đến 19/5 bệnh nhân được dừng thở máy, rút ống nội khí quản chuyển thở ôxy, đến 22/5 bỏ được thở ôxy. Ngày 25/5 bệnh nhân không sốt, không khó thở, toàn trạng ổn định, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân, được chuyển khoa khác theo dõi điều trị tiếp.

Bệnh nhân N. X. T, nam 47 tuổi (xã Mão Điền – Thuận Thành – Bắc Ninh), tiền sử: Viêm gan virus B mạn phát hiện từ 2008, hiện tại không dùng thuốc kháng virus. Khoảng 5 ngày sau phơi nhiễm, ngày 5/5 bệnh nhân xuất hiện sốt, ho đờm, đau họng, đau mỏi người, đi phân lỏng 2-3 lần/ngày.

Ngày 6/5 xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 dương tính được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh điều trị. Tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh, được chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 12/5 trong tình trạng tỉnh, mệt, suy hô hấp nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán Viêm phổi-Suy hô hấp cấp/COVID-19, được thở máy ôxy dòng cao HFNC, nằm sấp, kháng sinh, corticoid, thuốc phòng chống huyết khối.

Tình trạng bệnh nhân không cải thiện, mệt nhiều, suy hô hấp nặng hơn, ngày 13/5 được đặt ống nội khí quản chuyển khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực thở máy, kháng sinh, corticoid, thuốc phòng chống huyết khối, dinh dưỡng. Tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Sau 10 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân được cai thở máy chuyển thở ôxy ngày 23/5, đến 25/5 bỏ được thở ôxy. Ngày 26/5 bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không khó thở, toàn tạng ổn định, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân, được chuyển khoa khác theo dõi điều trị tiếp.