45 ngày đêm nỗ lực thực hiện công trình thanh niên

TPO - 11 đoàn viên, thanh niên được huy động từ các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Xây lắp mỏ - TKV xung kích đảm nhận thực hiện công trình thanh niên “San hạ nền, lắp đặt đường sắt cố định với chiều dài 1.400m tại Lò dọc vỉa 10 mức -25 thuộc khai trường sản xuất của Công ty Than Mạo Khê - TKV”, với quyết tâm hoàn thành trong 45 ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV về việc tích cực tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân, cán bộ Ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023), Đoàn Thanh niên Công ty Xây Lắp mỏ - TKV đã đăng ký đảm nhận công trình “San hạ nền, lắp đặt đường sắt cố định với chiều dài 1.400m tại Lò dọc vỉa 10 mức -25 thuộc khai trường sản xuất của Công ty Than Mạo Khê - TKV”.

Công trình có sự tham gia của 11 đoàn viên, thanh niên được huy động từ các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Xây lắp mỏ - TKV. Công trình thanh niên được tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Công ty Xây lắp mỏ - TKV đảm nhận thực hiện gồm các hạng mục: căn hạ nền lò và lắp đặt cố định 1.400m đường sắt sử dụng ray P24, tà vẹt bê tông, rải đá ba lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, công trình dự kiến thực hiện hoàn thành trong 45 ngày. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng khi đưa vào hoạt động sẽ phục vụ công tác vận tải than cho Lò chợ V10 cánh đông, mức -25 của Công ty Than Mạo Khê - TKV.

Nhằm kịp thời động viên, ghi nhận tinh thần xung kích, tình nguyện, nỗ lực sáng tạo thực hiện công trình thanh niên của tuổi trẻ Công ty Xây lắp mỏ, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức thăm, động viên đội thanh niên. Dự chương trình có anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên TKV; ông Đặng Quốc Hoà, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty Xây lắp mỏ; ông Trần Bá Sơn - PGĐ Công ty Xây lắp mỏ; ông Phạm Văn Khôi - PGĐ Công ty Than Mạo Khê; đại diện lãnh đạo Công đoàn Công ty Xây lắp mỏ;…

Tại chương trình, anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên TKV đã trao thưởng động viên cho Đội thanh niên xung kích tham gia thực hiện công trình với số tiền là 5 triệu đồng.