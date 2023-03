4 xe Jeep tham gia rước dâu ở Thái Nguyên có vấn đề

TPO - Cảnh sát đã tạm giữ 6 xe Jeep trong đoàn rước dâu ở TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) có dấu hiệu vi phạm hành chính; bước đầu xác định 4 xe có vấn đề về số khung, số máy cần làm rõ.

Ngày 28/3, liên quan đến đoàn xe rước dâu bằng xe Jeep ở TP Thái Nguyên, trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ trì xác minh rõ hàng chục xe kể trên.

Cảnh sát đã trực tiếp làm việc với chủ 7 xe Jeep, trong đó tạm giữ 6 xe có hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Cụ thể là có 2 xe hết hạn đăng kiểm, 4 xe có liên quan đến vấn đề số khung, số máy cần phải xác minh làm rõ.

Theo vị cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên, do vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Thái Nguyên nên Phòng CSGT Công an tỉnh đã bàn giao cho Công an thành phố tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, tại TP Thái Nguyên có sự xuất hiện của hơn 20 xe Jeep tham gia một đám cưới trên địa bàn. Dẫn đầu đoàn xe là 1 xe Jeep màu hồng trang trí bắt mắt, đi qua nhiều tuyến đường trước khi đến nhà cô dâu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.