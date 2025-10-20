4 "nhà leo núi" tại Chung kết năm Olympia 2025: Đúng 1 người không học trường chuyên

HHTO - Chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 25 đang dần đi đến chặng cuối. Gương mặt vô địch Quý IV đã chính thức lộ diện, hoàn thiện danh sách 4 nhà leo núi xuất sắc góp mặt trong trận Chung kết năm. Hãy cùng nhìn lại hành trình “leo rank” đầy ấn tượng của cả bốn thí sinh trước giờ phút quyết định.

Lê Quang Duy Khoa (THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP. Huế)

Theo học tại ngôi trường chuyên hàng đầu của Huế, Lê Quang Duy Khoa được kỳ vọng trở thành người tiếp nối các đàn anh trước đó. Không làm khán giả thất vọng, Duy Khoa gây ấn tượng mạnh ngay từ cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 1, khi mở màn Khởi động với 100 điểm và giữ vững phong độ xuyên suốt, kết thúc trận đấu với chiến thắng đầy thuyết phục - 280 điểm.

Bước vào cuộc thi Tháng, Duy Khoa tiếp tục chứng minh bản lĩnh trước đối thủ nặng ký Việt Hoàng, giành 270 điểm và chiếc vòng nguyệt quế thứ hai.

Tại trận Quý 1, Lê Quang Duy Khoa đối đầu hai đối thủ mạnh là Việt Hoàng và Minh Triết. Dù có lúc bị vượt lên ở phần Tăng tốc và Về đích, Duy Khoa vẫn bình tĩnh, nhấn chuông chính xác ở câu hỏi 30 điểm cuối cùng để lội ngược dòng ngoạn mục, đạt 160 điểm và mang về cầu truyền hình Olympia đầu tiên của năm thứ 25 cho Huế.

Ảnh: Nguyệt Quế Đỏ - THPT chuyên Quốc Học Huế

Duy Khoa sở hữu loạt thành tích học tập đáng nể: Giải Nhì thi tiếng Anh IOE cấp tỉnh, Huy chương Bạc thi tiếng Anh IOE cấp Quốc gia, Quán quân chương trình Nguyệt Quế Đỏ,...

Ảnh: Nguyệt Quế Đỏ - THPT chuyên Quốc Học Huế

Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp)

Hành trình chinh phục cầu truyền hình của Nguyễn Nhựt Lam không dễ dàng khi hai lần từng suýt dừng chân đáng tiếc. Lần đầu xuất hiện tại Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2, cậu bạn đối đầu đối thủ mạnh Trần Quang Tùng (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An). Tuy nhiên, một vài sai sót sau đó khiến cậu về Nhì với 220 điểm.

Sở hữu số điểm Nhì cao nhất, Nhựt Lam giành vé vào cuộc thi Tháng 2 - Quý 2 và tiếp tục chạm trán Quang Tùng. Cũng tại đây, Nhựt Lam giành chiến thắng câu hỏi phụ định mệnh, giành vòng nguyệt quế Tháng trong tiếng reo hò vỡ òa của khán giả.

Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia

Quay trở lại ấn tượng trong Quý 2, đối đầu ba đối thủ mạnh. Ở phần Về đích, Nhựt Lam tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, liên tiếp giành điểm trong hai lượt thi cuối, kết thúc với 290 điểm và giành vé vào Chung kết năm. Trước đó, nam sinh gây ấn tượng với profile “xịn xò”: Giải Nhì HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh, Ngoài Olympia, cậu còn góp mặt tại Chung kết năm Đường đến vinh quang lần thứ 15.

Chiến thắng của Nhựt Lam đã mang về cầu truyền hình Olympia đầu tiên cho THPT Cái Bè và là cầu thứ hai của Tiền Giang cũ sau 11 năm - một thành tích đáng tự hào.

Đáng nói, trong số 4 thí sinh góp mặt vào Chung kết lần này, Nhựt Lam cũng là thí sinh duy nhất không học trường chuyên.

Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa)

Đoàn Thanh Tùng xuất hiện trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 3 và từng bước khẳng định bản lĩnh qua từng vòng thi. Từ 55 điểm ở vòng Khởi động, Tùng xuất sắc giải được từ khóa ở vòng Vượt chướng ngại vật để nâng tổng điểm lên 95, rồi bứt phá ở Tăng tốc với thêm 80 điểm, đạt 175 điểm trước Về đích. Nam sinh khép lại trận đấu với 215 điểm, vừa đủ vượt qua Thế Hùng để giành vòng nguyệt quế đầu tiên.

"Nhà leo núi" của Khánh Hòa có lối chơi chậm nhưng đầy bứt phá.

Ở cuộc thi Tháng, dù để vụt mất điểm ở phần Về đích và xếp Nhì với 165 điểm, Tùng vẫn giành vé vào thi Quý nhờ số điểm Nhì cao nhất. Trở lại với trận thi Quý 3, nam sinh tiếp tục gặp lại đối thủ Công Nguyên, dù khởi đầu chậm nhưng càng về cuối càng bứt phá mạnh. Cụ thể, tại phần thi Về đích, nam sinh tận dụng cơ hội giành thêm điểm từ các thí sinh khác, nâng tổng số điểm chung cuộc lên 255 điểm và mang cầu truyền hình về cho Khánh Hoà.

Hiện tại, nam sinh Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị cho trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

Sau trận thi Quý, Thanh Tùng không chỉ tập trung ôn luyện cho Olympia, mà còn biết cách cân bằng học tập với hoạt động ngoại khóa. Cậu đảm nhận vai trò Trưởng ban Nội dung chương trình “Thắp lửa Olympia” mùa 9 (cuộc thi nội bộ của trường), đồng thời tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh Khánh Hòa bảng A môn Sinh học và đạt thành tích xuất sắc.

Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội)

Nhớ lại cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4, sau 4 vòng thi đầy kịch tính, Trần Bùi Bảo Khánh đã lội ngược dòng ngoạn mục, giành vòng nguyệt quế với 250 điểm. Tại cuộc thi Tháng 3, dù không dẫn đầu ở phần Vượt chướng ngại vật, khi tạm xếp thứ hai với 70 điểm, Bảo Khánh đã thể hiện phong độ xuất sắc trong phần Tăng tốc và phần thi Về đích.

Với khả năng phản xạ nhanh và kiến thức vững, cậu bứt phá mạnh mẽ để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 295 điểm.

Trở lại với cuộc thi Quý 4 khi phải đối đầu với 4 thí sinh cực mạnh, Bảo Khánh vẫn giữ vững phong độ với 270 điểm. Cụ thể, ngay từ phần Khởi động, nam sinh Hà Nội đã dẫn đầu với 65 điểm. Ở phần Vượt chướng ngại vật, cậu nhấn chuông sớm và trả lời chính xác từ khóa “Yên Tử”, tiếp tục củng cố vị trí số một. Dù các đối thủ bám đuổi quyết liệt trong Tăng tốc, Bảo Khánh vẫn giữ phong độ, đạt 190 điểm trước Về đích.

Ảnh: OlympiAms

Kết thúc trận đấu, Bảo Khánh trở thành chủ nhân cầu truyền hình Quý 4 và thí sinh cuối cùng góp mặt trong Chung kết năm Olympia 25. Đây cũng là lần thứ sáu học sinh của trường Ams vào đến cuộc thi cuối cùng.