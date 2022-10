4 người trên xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo

TPO - Xe đầu kéo lưu thông trên đường rồi xảy ra va chạm với xe máy ở Bình Dương. Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Đến gần 16h30 chiều nay (30/10), Công an TP Dĩ An vẫn đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn làm 4 người tử vong.

Trước đó, khoảng 15h chiều cùng ngày, một xe đầu kéo BKS 49C-087.21 do tài xế (chưa xác định danh tính) điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Mỹ Phước ra ngã ba Tân Vạn.

Khi đến vòng xoay khu du lịch Thuỷ Châu (thuộc địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thì va chạm với xe máy mang BKS 81H8-4124 do một người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ và 2 em nhỏ chưa rõ hướng lưu thông.

Vụ tai nạn làm 4 người trên xe máy tử vong tại hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này vẫn đang được làm rõ.