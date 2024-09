4 người đẹp bị chê cười

TPO - Bốn nữ diễn viên được công ty hết lòng o bế lăng xê nhưng mãi vẫn chưa thể bật lên lên thành sao hạng A.

Theo QQ, lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1990 bị coi là "phế vật, bất tài" nhất trong giới giải trí. Họ bị đánh giá là có nhan sắc kém cỏi khó nhớ, diễn xuất nhạt nhòa, dù được o bế nhưng mãi không thể nổi tiếng.

Các đàn chị lứa 85 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi đều nắm trong tay ít nhất một tác phẩm bùng nổ khắp châu Á.

Thế hệ sau đó là tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 có nhiều cái tên bật lên thành nghệ sĩ hạng A như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân... Trong khi đó dàn đàn chị Lý Thấm, Lý Nhất Đồng, Cổ Lực Na Trát, Trần Ngọc Kỳ - những người được công ty o bế - nhận nhiều dự án phim khủng, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm vẫn không thể bật lên thành sao lớn.

Lý Nhất Đồng được o bế nhất giới giải trí nhưng thất bại

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, mang một biệt danh không mấy vui vẻ là "nữ diễn viên thể hàn nhất Cbiz" để chỉ việc cô có nhiều tài nguyên phim ảnh mạnh nhưng không thể hot.

Ví dụ năm 2023, Lý Nhất Đồng đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim chủ đề hình sự Cuồng Phong. Đây là tác phẩm hot nhất năm 2023, bùng nổ về nhiều mặt cả chất lượng, danh tiếng, lượt xem lên tới 200 triệu view/tập, trong vòng 5 năm trở lại đây Cuồng phong là tác phẩm hot nhất. Thế nhưng dù bộ phim có bùng nổ tới thế nào, cứu vớt sự nghiệp của nam phụ ra sao, giúp nữ phụ một đêm thành sao cũng không thể giúp tên tuổi Lý Nhất Đồng trở nên có giá trị hơn.

"Đến cả Cuồng phong cũng không thể giúp Lý Nhất Đồng được khán giả nhớ tới, thì có lẽ cô chẳng bao giờ có thể trở thành sao hạng A được", QQ mỉa mai.

Trước Cuồng phong, Lý Nhất Đồng cũng được tham gia hàng loạt dự án danh tiếng, chất lượng mà các sao nữ khác phải ao ước như Thương lan quyết, Thân ái chí ái, Chỉ vì phút giây được gặp em, Yêu tôi đừng nghĩ nhiều, Hạc Lệ Hoa Đình, Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Mị Giả Vô Cương, Anh hùng xạ điêu...

Trong đó, bạn diễn của cô là những ngôi sao thực lực tiếng tăm như Trần Kiến Bân, Lục Nghị, La Tấn, Đặng Luân, tới các ngôi sao trẻ hot nhất giới giải trí Hoa ngữ như Dương Dương, Lý Hiện... Tuy nhiên, hiện tại vì thành tích phim của Lý Nhất Đồng không tốt nên bạn diễn của cô là những sao trẻ dần ít tiếng tăm hơn như Đặng Vi, Lưu Vũ Ninh.

Lý Thấm có tài có sắc nhưng thiếu duyên

Cũng giống Lý Nhược Đồng, Lý Thấm là ngôi sao lận đận trong quá trình thăng tiến sự nghiệp. Khi mới vào nghề, Lý Thấm nhanh chóng được đóng chính trong Tân Hồng Lâu Mộng (2010), lúc này ngay cả Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch cũng phải đóng vai phụ làm nền cho cô. Thế nhưng, giờ vị thế của hai đàn chị đã cao hơn Lý Thấm nhiều bậc.

Mỗi năm nữ diễn viên tham gia đều đặn 3-4 dự án, cô cũng có tác phẩm gây tiếng vang nhưng chưa đủ để bùng nổ khiến khán giả nhớ vai diễn là nhớ tới Lý Thấm.

Từng có thời gian, Lý Thấm chỉ nổi bật với vai phụ như trong Sở Kiều Truyện, Như Ý truyện, trong khi đó khi đảm nhận vai chính, người đẹp sinh năm 1990 lại không đủ sức hút với khán giả. Thậm chí, Lý Thấm là nữ chính của siêu phẩm cổ trang Khánh Dư Niên nhưng trong khi ngay cả dàn diễn viên phụ cũng được khán giả nhớ mặt, khen ngợi diễn xuất thì Lý Thấm vẫn như người vô hình.

QQ đánh giá Lý Thấm có ngoại hình, diễn xuất, nhưng vẫn thiếu duyên khán giả. Hiện tại, cô vẫn dễ dàng nhận những dự án tốt, nhưng nữ diễn viên phải chịu đứng tên thứ hai trong bộ phim xoay quanh nam chính. "Nữ chính trang trí" là từ để chỉ cho Lý Thấm. Cô chỉ có tác dụng hỗ trợ, tạo thành bạn cặp đẹp đôi với nam chính. Ví dụ trong Vùng biển trong mơ ấy, Truy phong giả, Lý Thấm đều được giới thiệu sau các bạn diễn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trong khi đó, về tuổi đời và tuổi nghề, cô hơn hai đàn em.

Cổ Lực Na Trát vẻ ngoài tựa thần tiên cũng không giúp ích

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, được đánh giá là mỹ nhân Tân Cương đẹp nhất nhì giới giải trí. Vẻ ngoài nổi bật giúp Cổ Lực Na Trát được chú ý ngay từ vai diễn đầu tay Thần nữ Tiểu Tuyết trong Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân...

Thế nhưng, hơn 10 năm trôi qua, Cổ Lực Na Trát tham gia nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh song vẫn giậm chân tại chỗ. Ấn tượng cô để lại cho công chúng là ngoại hình cực phẩm cùng những ồn ào tình ái.

Theo QQ, Cổ Lực Na Trát được đánh giá đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, cả hai không có tài năng diễn xuất nổi trội, nhưng Nhiệt Ba lại sớm trở thành sao nữ 9X hot nhất Trung Quốc vì cô biết giữ đời sống riêng kín đáo, ít tin tức tiêu cực.

Trong khi đó, Cổ Lực Na Trát liên tục vướng tin đồn chen chân vào mối quan hệ của người khác, nói dối chưa từng yêu đương nhưng bị lộ ảnh hôn môi với bạn trai trên giường. Người đẹp cũng thường xuyên có phát ngôn gây tranh cãi làm mất tình cảm với công chúng. Có lẽ vì vậy, dù Cổ Lực Na Trát nhận được nhiều tài nguyên phim ảnh tốt hơn Địch Lệ Nhiệt Ba hay các sao Hoa ngữ khác, cô cũng chẳng thể bật lên thành sao hàng đầu.

Trần Ngọc Kỳ làm Đường Yên thất vọng

Trần Ngọc Kỳ từng là nghệ sĩ do Đường Yên nâng đỡ, phía sau Đường Yên là tài nguyên của nhóm phe phái Thượng Hải do đó có thể nói Trần Ngọc Kỳ may mắn hơn nhiều ngôi sao trẻ khác.

Trần Ngọc Kỳ bước đầu được biết tới với vai nữ phụ trong các dự án hot như Cẩm tú vị ương, Hương mật tựa khói sương.

Cô còn được chọn thể hiện vai quận chúa Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019. Bạn diễn của Trần Ngọc Kỳ cũng là những cái tên hot trên thị trường, sở hữu lượng fan đông đảo như La Vân Hi, Lý Dịch Phong, Vương Hạc Đệ...

Được o bế là thế nhưng Trần Ngọc Kỳ chẳng thể vươn lên thành sao hạng A. Cô bị đánh giá là diễn xuất một màu, không có khả năng tạo tương tác với bạn diễn nam. Do đó, tài nguyên phim ảnh của nữ diễn viên đang dần xuống dốc.