4 ngày khám phá thiên đường nông sản và thực phẩm Hàn Quốc tại Vietnam Foodexpo 2022

Nhiều nông sản và thực phẩm Hàn Quốc lần đầu tiên sẽ được aT Center giới thiệu tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2022 kéo dài 4 ngày, khách tham quan sẽ được trực tiếp thưởng thức và nếm thử miễn phí sản phẩm.

Kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và ký hiệp định thương mại song phương (VKFTA) năm 2015, giao lưu kinh tế giữa hai nước ngày càng sôi động và bền chặt. Hàn Quốc hiện là đối tác dẫn đầu về số dự án, xếp thứ 2 về vốn đầu tư tại Việt Nam năm 2021. Đây cũng là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 2 (51 tỷ USD) và xuất khẩu lớn thứ 3 (22 tỷ USD) của Việt Nam.

Cùng với làn sóng giao lưu văn hóa và ẩm thực, số doanh nghiệp quan tâm đến thị trường Việt Nam cũng ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là lĩnh vực nông - thủy sản và thực phẩm. Điển hình là suốt 4 ngày (16/11 đến 19/11) tới đây tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), có đến hơn 40 doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc sẽ tới tham dự Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022 (Vietnam Foodexpo 2022).

aT Center, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn Quốc (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, chính là cầu nối giữa 40 doanh nghiệp này với các đối tác (B2B) và người dùng Việt Nam (B2C). Đồng thời, aT Center cũng là nhà tài trợ vàng của triển lãm công nghiệp thực phẩm lớn nhất Việt Nam, do Bộ Công thương chủ trì và Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức thường niên.

Thực phẩm chức năng, nhân sâm, trái cây theo mùa, đồ uống, đồ ăn nhẹ… đến từ các thương hiệu lớn Hàn Quốc, sẽ được aT Center phủ kín 46 trên tổng số gần 500 gian hàng tại Vietnam Foodexpo 2022. Trong số đó, nhiều sản phẩm mới lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Ẩm thực Hàn Quốc đã không còn xa lạ mà ngày càng chiếm được niềm tin yêu của người dùng, do đó, loạt nông sản nức tiếng xứ kim chi đổ bộ Vietnam Foodexpo 2022 dịp này hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội giao thương lớn giữa hai nước.

Với chất lượng quốc tế và hương vị tuyệt hảo, các sản phẩm đã được đông đảo khách hàng trên khắp thế giới ưa chuộng. Lần đầu cập bến Vietnam Foodexpo 2022, đại diện aT Center kỳ vọng các mặt hàng mới sẽ tiếp tục được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích và đón nhận.

Vietnam Foodexpo 2022 dự kiến sẽ tiếp đón số lượng đông đảo hơn 20.000 lượt khách tham quan. aT Center cũng mong muốn sẽ mang đến cho khách tham quan trải nghiệm thích thú khi được trực tiếp thưởng thức và nếm thử sản phẩm, khám phá các giá trị ẩm thực sâu sắc từ mỗi doanh nghiệp, mà không cần phải “book” chuyến bay dài tốn kém tới xứ kim chi.

Suốt hơn 2 thập kỷ qua, trong phần lớn chặng đường 31 kỳ tổ chức của Vietnam Expo nói chung và 7 kỳ Vietnam Foodexpo nói riêng, aT Center luôn là tổ chức năng động đồng hành cùng với các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng thị trường tại Việt Nam. Hàng nghìn sản phẩm xứ kim chi đã thâm nhập thành công vào hệ thống phân phối sỉ lẻ trong nước thông qua “cầu nối” aT Center, góp phần đáng kể thúc đẩy giao thương giữa 2 nước.

aT Center Việt Nam cũng như các văn phòng aT Center đặt tại các quốc gia khác (Mỹ, Malaysia, Thái Lan, Phillipine, Trung Quốc…) có chức năng xúc tiến thương mại sản phẩm nông - thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc thông qua việc tổ chức những chương trình quảng bá sản phẩm (thúc đẩy bán hàng tại siêu thị), chương trình dùng thử miễn phí thực phẩm Hàn Quốc (lễ hội văn hóa, hội chợ thực phẩm…).

Điển hình như năm ngoái, aT Center Việt Nam đã tổ chức chương trình “Sampling event day” dùng thử các sản phẩm cao cấp Hàn Quốc tại các siêu thị từ tháng 10-12, giúp tăng lượng khách hàng tiêu dùng lên 20-30%. Tháng 11, tuần lễ ẩm thực Korean Gastronomy Week 2021 quy tụ các đầu bếp nổi tiếng do aT Center mời đến, cũng thu hút tỷ lệ đặt bàn trên 90%.

Ngoài ra, aT Center còn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng từ Hàn Quốc (hỗ trợ kho đông lạnh bảo quản thực phẩm), kết nối nhà nhập khẩu Việt Nam và nhà xuất khẩu Hàn Quốc, mời khách hàng sang thăm các chương trình triển lãm thực phẩm tại Hàn Quốc…