4 lý do đăng ký chương trình “hot” nhất hè này!

1. Vẫn là bạn, nhưng ở một phiên bản tốt hơn

DynaGen – Live United tự tin có thể giúp bạn trẻ khai phá và cải thiện tiềm năng của bản thân! Đó có thể là khả năng diễn thuyết trước đám đông, khả năng lãnh đạo, hoặc cả những khả năng mà bạn chưa từng nhận ra, thông qua các khóa huấn luyện với những chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Các chủ đề huấn luyện đa dạng liên quan tới phát triển bản thân và sự nghiệp: huấn luyện bản thân, quản trị nghề nghiệp, hoàn thiện để thành công, quản lý thương hiệu cá nhân, truyền thông tạo tác động, công dân trách nhiệm. Từ đó các bạn trẻ được truyền cảm hứng và động lực để phát huy hết tiềm năng của bản thân.

2. Trở thành “người quen quốc dân”

Các thành viên DynaGen – Live United sẽ được tự mình xây dựng và vận hành một câu lạc bộ của chính các bạn, được làm quen, kết bạn và học hỏi lẫn nhau. Chương trình cũng sẽ mang tới cho các bạn cơ hội giao lưu và tham gia các chương trình kết nối quốc tế của mạng lưới Global Youth Leader United. Sau khi kết thúc chương trình, bạn tất nhiên sẽ trở thành thành viên và gặp gỡ các “tinh hoa” của DynaGen - Live United Alumni.

Không chỉ làm quen với những người trẻ đồng trang lứa, các thành viên còn được gặp gỡ và trao đổi với chuyên gia giàu kinh nghiệm, kết nối với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng.

3. Cháy hết mình với các hoạt động xã hội

Bạn ấp ủ những sáng kiến, dự án xã hội vì cộng đồng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy thử bắt đầu từ DynaGen – Live United nhé, vì ngoài việc được tập huấn kĩ năng về quản lý dự án, truyền thông tạo tác động, các thành viên còn có cơ hội nhận hỗ trợ kĩ thuật và tài chính lên đến 45.000.000 đồng để triển khai các sáng kiến của mình.

Đây là một trong những hoạt động khơi dậy và thúc đẩy văn hoá thiện nguyện và công dân trách nhiệm với thế hệ trẻ, chương trình tập trung vào việc nâng cao năng lực để các bạn tự tin tham gia vào hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng phát triển bền vững.

4. Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế

Bạn đã hình dung ra các tập đoàn lớn sẽ vận hành như thế nào chưa? Hay các tổ chức phi chính phủ chuyên nghiệp như MSD, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt có gì khác so với các nhóm cộng đồng? Tất cả sẽ được giải đáp khi tham gia vào chương trình thăm quan và trải nghiệm thực tế cùng DynaGen – Live United. Các đối tác của chương trình như Tập đoàn TH, VIJA Link, Navigos Group Việt Nam, Công ty Huấn luyện Doanh nghiệp Quốc tế IBC,… đang chờ đón bạn.

Bạn có những đặc điểm mà chúng mình vừa kể trên không nhỉ? Nếu có, hãy nhanh tay đăng kí tham gia DynaGen – Live United nhé, vì chương trình chỉ mở đơn đến ngày 30.06.2022 thôi đấy!

Chương trình phát triển thanh niên DynaGen – Live United do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) và tổ chức United Way Worldwide. Chương trình hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho các bạn sinh viên - những người dẫn dắt sự thay đổi trên hành trình hoàn thiện bản thân và thực hành trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết chương trình xem tại: https://dynagen.vn/thong-tin-ve-chuong-trinh-dynagen-live-united