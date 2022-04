365 ngày sôi động đầy màu sắc tại siêu thành phố biển lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

NovaWorld Phan Thiet – điểm đến quốc tế mới hứa hẹn sôi động 365 ngày/năm với các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao liên tục được tổ chức; Con đường lễ hội sầm uất; Công viên bikini beach 16 ha náo nhiệt với những chương trình âm nhạc quốc tế...sẽ thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi đổ về khám phá.

Tổ chức các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật

Để đảm bảo những lễ hội, cuộc thi liên tục được diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet, tạo không khí sôi động và thu hút khách du lịch đến với siêu thành phố biển, năm 2020, Novaland cho ra mắt Nova Entertainment & Media (Nova E&M), thương hiệu thuộc hệ sinh thái Dịch vụ Du lịch NovaTourism.

Đại diện Novaland cho biết, thương hiệu sẽ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước để đưa các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tuần lễ thời trang, đại nhạc hội... về trình diễn tại dự án NovaWorld Phan Thiết và các dự án khác của Tập đoàn Novaland. "Chúng tôi kỳ vọng tạo nên những chương trình nghệ thuật, sự kiện giải trí tầm vóc khu vực, biến những vùng đất xinh đẹp trở thành điểm đến thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trong năm 2022, Nova Entertainment sẽ tập trung phát triển: Điện ảnh; Cuộc thi Hoa hậu; Lễ hội và sự kiện biểu diễn quốc tế. Nova Entertainment khẳng định sẽ đầu tư hơn 50 triệu USD trong năm 2022 để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh nói trên.

Trong đó, Nova Entertainment xem việc tổ chức các Cuộc thi Hoa hậu là lĩnh vực mũi nhọn. Việc sở hữu bản quyền và chính thức tổ chức “Hoa hậu Trái đất Thế Giới” (Miss Earth) và “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” là bước khởi đầu cho chiến lược này. NovaWorld Phan Thiet sẽ là địa điểm diễn ra cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” 2022 với chủ đề “Những đóa hoa nắng mai”.

Về các hoạt động lễ hội và biểu diễn, NovaGroup dự kiến đưa vào hoạt động trong quý 4/2022 Trung tâm biểu diễn; nhà hát; đấu trường (arena); bến du thuyền; quảng trường biển; công viên chủ đề, v.v… tại NovaWorld Phan Thiet. Đây là các điểm biểu diễn nghệ thuật và lễ hội đạt tiêu chuẩn quốc tế, tương đương với các điểm trình diễn nổi tiếng như Impact Arena Bangkok; SM Mall Asia Phillipines.

Nova Entertainment sẽ là đơn vị tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn, các buổi hòa nhạc quốc tế với các ngôi sao hàng đầu thế giới, từ đó thúc đẩy NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến hấp dẫn mang đến nhiều tiện ích với các sự kiện văn hóa, giải trí, biểu diễn quốc tế.

Sôi động, náo nhiệt với các lễ hội âm nhạc, thể thao

Ngoài việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu quốc gia và quốc tế, NovaWorld Phan Thiet sẽ mang đến cho cư dân và du khách những lễ hội âm nhạc nhiều màu sắc, dự kiến như chương trình Marathon Music Run: Cuộc thi chạy cự ly ngắn kết hợp với concert âm nhạc. Hozo by the sea – show quốc tế kết hợp với Hozo, với sự xuất hiện của nhiều thể loại âm nhạc đặc sắc đến từ nhiều nước trên thế giới; By the sea concert – Chương trình nhạc điện tử cùng những DJ nổi tiếng sẽ mang đến không khí sống động và đầy sắc màu cho công viên biển Bikini Beach 16 ha....Siêu thành phố biển cũng dự kiến tổ chức các chương trình biểu diễn thời trang như VietNam Internatinal Fashion Festival kết hợp giữa thời trang và các hình thức nghệ thuật đa dạng, tạo nên trải nghiệm thú vị cho du khách.

Tại cụm thể thao sport complex (Nhà thi đấu tennis ATP 3.500 chỗ ngồi hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, đường chạy marathon 42,195 km..., NovaWorld Phan Thiet sẽ tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế: Giải quần vợt ATP quốc tế; Đường chạy Marathon; Giải đua xe đạp mở rộng...

Đặc biệt, siêu thành phố biển có cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố duy nhất tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn và có bản quyền độc quyền từ hiệp hội Golfer chuyên nghiệp Mỹ (PGA) để tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống tổ chức này. Trong năm 2022, Nova Golf Clubs (Đơn vị vận hành PGA NovaWorld Phan Thiet) sẽ phát triển các giải thi đấu golf trong nước và quốc tế; các sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, các sự kiện xúc tiến thương mại – du lịch, ... tại hệ thống sân golf trên.

Không khí náo nhiệt tại NovaWorld Phan Thiet được khuấy động thêm nhờ con đường lễ hội với trung tâm thương mại, outlet với hàng trăm thương hiệu quốc tế, trung tâm vui chơi giải trí về đêm, công viên giải trí chủ đề và công viên nước do Daemyung Sono - tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc vận hành.

Du khách và cư dân còn có thể trải nghiệm "hành trình vị giác" đa màu sắc, văn hóa với Au Lac Do Brazil khẩu vị Nam Mỹ, Marina Club hải sản tươi ngon, hay Saigon Casa Café, Xin Fu Tang, Lotteria…

Khám phá rõ hơn về “NovaWorld Phan Thiet – Định vị mọi điểm đến” lúc 9h Chủ nhật ngày 17/4 tại khách sạn Marriott Hà Nội.