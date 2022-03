30 nữ diễn viên Hàn Quốc đẹp nhất năm 2022: Chị cả BlackPink bất ngờ dẫn đầu

9. Han So Hee: "Tiểu Song Hye Kyo" tăng 20 hạng so với năm ngoái, giành hạng 9 (hơn 39.000 phiếu bầu). Kể từ sau vai diễn "tiểu tam" trong "Thế giới hôn nhân" (2020), độ nổi tiếng của Han So Hee ngày một tăng. Năm ngoái là năm thành công rực rỡ của cô với hai tác phẩm ăn khách "Dẫu biết" và "My Name".