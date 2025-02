2NE1 nhảy 'See tình', ăn phở khi đến Việt Nam

TPO - Các thành viên nhóm nhạc 2NE1 đăng tải một số hình ảnh ở Việt Nam. Sandara Park và Minzy chia sẻ video nhảy theo ca khúc "See tình" của Hoàng Thùy Linh hút hơn 100.000 lượt xem.

Tối 15-16/2, đêm nhạc kỷ niệm 15 năm thành lập của nhóm nhạc 2NE1 diễn ra tại TPHCM. Giá vé dao động từ 2,2 đến 6,5 triệu đồng. Các hạng ghế của đêm nhạc được lấp đầy.

Sau concert, các thành viên đăng tải hình ảnh tại Việt Nam. Sandara Park và Minzy đăng video nhảy theo ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh ở hậu trường. Sau một ngày, video nhận hơn 109.000 lượt thích trên Instagram. 2NE1 cũng nhảy See tình trước hàng nghìn khán giả tham gia đêm nhạc tối 15/1.

Sandara liệt kê danh sách những việc phải làm khi đến Việt Nam, bao gồm ăn phở, bánh mì, đội nón lá và nhảy See tình. Sau đêm diễn đầu tiên, nữ thần tượng cũng bày tỏ tình yêu với phở Việt.

Hai đêm diễn của 2NE1 tại TPHCM đón khoảng 16.000 khán giả. Bốn thành viên thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như Fire, I am the best, Go away, I don’t care... Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, 2NE1 vẫn được fan ủng hộ nhiệt tình. Xen kẽ các tiết mục biểu diễn, các thành viên giao lưu cùng fan bằng tiếng Anh.

Nhiều sao Việt đến xem concert của nhóm như MC Mù Tạt, ca sĩ Đức Phúc, hoa hậu Thùy Tiên...

Tuy nhiên xuyên suốt buổi diễn, Park Bom có tình trạng sức khỏe không tốt bằng những thành viên còn lại. Cô nhiều lần nhảy chệch nhịp, đứng ở góc riêng ngáp ngủ. Nữ nghệ sĩ không tham gia tiết mục Come back home, I am the best và Go away.

Thời gian gần đây, dư luận tiêu cực bủa vây Park Bom. Cô hành xử kỳ lạ trên mạng xã hội, gây tranh cãi khi đăng ảnh gọi Lee Min Ho là chồng.

2NE1 thành lập năm 2009 dưới sự quản lý của YG Entertainment. Nhóm gồm CL, Park Bom, Sandara Park và Minzy. Sau khi Park Bom vướng bê bối sử dụng chất cấm năm 2014, 2NE1 ngừng hoạt động, các thành viên hoạt động solo. Tháng 11/2016, YG Entertainment thông báo nhóm tan rã. Giữa năm 2024, 2NE1 hoạt động lại và khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.