292 người chết và mất tích do ảnh hưởng của bão số 3

TPO - Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiện tai, đến 11h ngày 11/9, số người chết và mất tích do sạt lở đất, lũ quét, ảnh hưởng của bão số 3 lên tới 292 người, trong đó có 152 người chết, 140 người mất tích. Trong đó, Lào Cai tăng 89 người chết, mất tích so với thống kê lúc 9h sáng nay. Phú Thọ tăng 1 người mất tích. Bắc Giang tăng 1 người chết do lũ.