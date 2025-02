24 kẻ sử dụng ứng dụng 'Tình yêu' để lừa đảo 500 tỷ đồng sa lưới

TPO - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tiếp nhận, làm việc và phân loại các đối tượng liên quan đến việc sử dụng ứng dụng “Tình yêu” để lừa đảo 500 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, qua sàng lọc, cơ quan công an đã tạm giam 24 đối tượng để làm rõ hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là những đối tượng trong số 177 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp vừa được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam vào ngày 6/2 vừa qua.

Những đối tượng lừa đảo này đã sử dụng ứng dụng có tên “Tình yêu” (hay còn gọi là app “2.1”) kết hợp với việc mua đường link dẫn đến website “Casino Bay Sands” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc làm giám đốc và quản lý nhân viên, tổ chức chặt chẽ với nhiều nhóm và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các bộ phận như quản lý, hậu đài, sale, bộ phận nhân sự, hậu cần…

Theo kịch bản, các nhân viên người Việt Nam có nhiệm vụ dụ dỗ khách hàng tham gia đặt cược, đầu tư (gọi là “cào khách”) và khi khách không còn khả năng tài chính thì sẽ đóng tài khoản, xoá dấu vết (“giết khách”). Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam.

Sau khi làm việc với 24 đối tượng, lực lượng công an xác định có 5 trong số 20 tài khoản lừa đảo có tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, 3 nhân viên lừa đảo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, và có 6 nạn nhân khai báo bị chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Mọi nạn nhân của tội phạm này có thể liên hệ, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02763.822.001 để được hướng dẫn giải quyết.