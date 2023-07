22 ca khúc BlackPink biểu diễn tại sân Mỹ Đình tối nay

TPO - Sân khấu trình diễn, danh sách ca khúc BlackPink mang đến Việt Nam khiến fan háo hức. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng và lên kế hoạch tổ chức "biển màu'' cho thần tượng.

BlackPink diễn 22 bài tại concert Born Pink ở Mỹ Đình

Danh sách các màn trình diễn của BlackPink trong đêm tại sân vận động Mỹ Đình đang là điều khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đón.

Theo đó, phía đơn vị tổ chức IME Việt Nam đã thỏa thuận xong tiền tác quyền show BLACKPINK với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), chốt con số "thấp hơn nhiều" so với đề nghị 11 tỷ đồng ban đầu do VCPMC đưa ra.

Chiều 28/7, danh sách cuối các ca khúc của BlackPink trình diễn trong đêm 29-30/7 tại Hà Nội được Sở Văn hóa và Thể thao công bố, bổ sung thêm các bản hit của nhóm như How You Like That, Kill This Love, Pink Venom. Các bài solo của từng thành viên cũng được đem lên sân khấu.

Trước đó, danh sách được thông báo xét duyệt chỉ gồm 13 bài: DDU-DU DDU-DU, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Sân khấu solo của từng thành viên

Ngoài các phần biểu diễn nhóm thì những màn trình diễn solo của từng thành viên cũng luôn là một chủ đề hấp dẫn. Theo BTC, BlackPink sẽ có sân khấu solo.

Các hội nhóm fan tại Việt Nam đã lên kế hoạch tạo biển màu riêng cho màn trình diễn của từng thành viên, giống fan Philippines từng thực hiện. Cụ thể, Jisoo với sân khấu Flower màu đỏ, Jennie diễn You & Me màu xanh, Rosé diễn Gone & On The Ground màu trắng và biển màu vàng dành cho tiết mục Money của Lisa.

Du lịch được hưởng lợi

Trước đây, để có thể “đu idol”, người hâm mộ phải đi ra nước ngoài, phổ biến nhất là Singapore, Thái Lan, Malaysia và thậm chí là Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc có thể sở hữu tấm vé tham gia sự kiện âm nhạc tổ chức ở nước ngoài không phải là một điều dễ dàng và chi phí họ phải bỏ ra cho những chuyến đi như vậy chắc chắn không hề nhỏ. Vậy nên, concert BlackPink đến Hà Nội là cơ hội để người hâm mộ có thể “đu idol” ngay tại đất nước mình khi việc sở hữu tấm vé tham dự trở nên dễ dàng hơn cùng nhiều điều kiện thuận lợi khác đến từ lợi thế “sân nhà”.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Việt Nam đồng thời cũng được hưởng lợi lớn khi mở rộng cánh cửa “du lịch âm nhạc”. Các buổi biểu diễn thu hút hàng vạn người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ thúc đẩy doanh thu của các ngành vận tải hành khách, dịch vụ lưu trú, ăn uống, quà lưu niệm, điểm du lịch.

Như tour diễn vòng quanh thế giới của BlackPink, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết ngành du lịch nước này thu được 20-30 triệu USD từ việc lưu trú, vé máy bay, tiêu dùng trong 5 ngày trước và sau buổi biểu diễn. Singapore thu hơn 35 triệu USD hay Indonesia cũng thu về con số tương tự.

Sở Du lịch Hà Nội kỳ vọng trong giai đoạn tháng 7 và đầu tháng 8, lượng khách du lịch nội địa đến thủ đô sẽ tăng khoảng 20%, lượng khách du lịch quốc tế tăng khoảng 15%, tổng thu từ khách du lịch tăng khoảng 15% so với tháng 6.

Sự kiện đêm nhạc BlackPink được nhiều người nhận định là dấu mốc để các nhà tổ chức sự kiện lớn trên thế giới quan tâm hơn đến Việt Nam – thị trường mới giàu tiềm năng, cộng đồng người hâm mộ đông đảo, chi phí tổ chức tiết kiệm hơn các thị trường khác và chất lượng các ngành dịch vụ đang phát triển nhanh chóng.