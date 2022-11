2.000 thiếu nhi Bến Tre đi bộ gây quỹ bảo vệ môi trường

TPO - Sáng 20/11, 2.000 em học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã hào hứng tham gia đi bộ nhằm đóng góp vào quỹ “Cùng Kun bảo vệ môi trường”.

Từ sáng sớm, tại Công viên An Hội ở đại lộ Đồng Khởi, phường An Hội, TP. Bến Tre diễn ra sôi nổi với hoạt động đi bộ đồng hành “Cùng KUN bảo vệ môi trường”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt – Rèn luyện chăm” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) - Nhãn hàng KUN tổ chức trong năm học 2022 – 2023, thu hút 2.000 em nhỏ đến từ các trường tiểu học của tỉnh Bến Tre.

Gương mặt các em thể hiện sự quyết tâm, pha lẫn hào hứng khi tiếng còi xuất phát vang lên. Diễn viên Minh Dự, ca sĩ Bảo Ngọc, Ngọc Giàu nắm tay, cổ vũ các bé đi bộ về đích, trong khi team Trọng Thy vừa đi bộ vừa biểu diễn tâng bóng trên suốt quãng đường. Các em nhỏ đều hiểu được ý nghĩa to lớn của hoạt động đi bộ, bởi mỗi em hoàn thành hành trình 500m sẽ đóng góp 30.000 ngàn đồng vào nguồn Quỹ “Cùng Kun bảo vệ môi trường”, chung tay xây dựng 3 nhà vệ sinh thật sạch đẹp cho 2 ngôi trường tại quê nhà.

Em Trương Minh Đăng, học sinh trường tiểu học phường 6, TP Bến Tre hào hứng nói: “Hoạt động này rất vui và ý nghĩa, bởi bản thân con khi tham gia vừa có dịp giao lưu cùng bạn bè, đồng thời góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường. Hơn nữa, còn là dịp để tri ân thầy cô giáo đã có công dạy bảo, giúp đỡ em”.

Anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương cho rằng, đây là tâm huyết lớn của Hội đồng Đội Trung ương mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích, có nhiều cơ hội trải nghiệm, phát triển năng lực bản thân.

Sau buổi đi bộ, các em học sinh tập trung về sân khấu chính để cùng hòa mình vào không khí của ngày hội Cùng KUN làm việc tốt mỗi ngày với 2 phần “Tri Ân Thầy Cô” và “Cùng Kun Bảo Vệ Môi Trường”.

Tại sự kiện, Cty cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) - Nhãn hàng KUN đã tổng hợp số tiền gây Quỹ từ đi bộ đồng hành của thiếu nhi để xây dựng trao tặng 3 công trình nhà vệ sinh mang tên “Cùng Kun bảo vệ môi trường” cho hai ngôi trường Tiểu học của tỉnh Bến Tre, với giá trị 60 triệu đồng.