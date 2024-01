200 triệu đồng tiền thưởng giải chạy bộ được ủng hộ cho các hoàn cảnh nghèo ở Nghệ An

TPO - Kết thúc giải đấu, 6 đội thi đã giành được các giải thưởng với tổng trị giá lên đến 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thưởng đã được các đội ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Nghệ An.

Ngày 10/1, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải chạy bộ Marathon online gây quỹ "Tết ấm miền Tây xứ Nghệ".

Trước đó, giải chạy bộ online gây quỹ “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ” đã diễn ra từ ngày 18/11 đến 9/12. Giải có sự tham gia của 6 đội tuyển với hơn 3.500 vận động viên là các đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Doanh nhân trẻ trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký tham gia.

Các vận động viên tham gia giải chạy thông qua nền tảng ứng dụng UpRace. Ứng dụng này được cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc đồng hồ có định vị GPRS để tích lũy đường chạy.

Mục đích của giải hướng đến những hoàn cảnh nghèo khó khăn của các huyện miền núi ở Nghệ An nên khi tham gia giải, các vận động viên đã tích cực, hăng say với từng bước chạy để góp vào thành tích chung của giải đấu. Từ đó, nhiều mục tiêu đã vượt kế hoạch so với chỉ tiêu do ban tổ chức giải đặt ra từ đầu. Kết thúc giải chạy bộ, tổng số quãng đường các vận động viên đã thực hiện được là 82.062 km. Tổng số tiền giải mà 6 đội thi đạt được là 200 triệu đồng.

Đúng như tên gọi của giải “Chạy bộ online gây quỹ Tết ấm miền Tây xứ Nghệ", toàn bộ tiền thưởng của 6 đội là 200 triệu đồng sẽ được các đội ủng hộ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được giúp đỡ tại các huyện miền núi của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2024 này.