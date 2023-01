2 nam thanh niên chém chết người vì bị chặn đường

TPO - Nam thanh niên 33 tuổi, trú tại Hà Nội, bị hai đối tượng đi xe máy Exciter chém tử vong vì mâu thuẫn đỗ xe ba gác chắn đường đi.

Ngày 5/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 đối tượng Trương Văn Hải (SN 1986) và Nguyễn Đình Sang (SN 1991, cùng trú tại Ba Vì, Hà Nội) về hành vi giết người.

Trước đó, cuối tháng 12/2022, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo từ Công an xã Ba Trại về vụ giết người tại thôn 6. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Bước đầu công an xác định tối 26/12/2022, anh L.Đ.H (SN 1990, trú tại Ba Trại) cùng nhân viên dùng xe máy và xe ba gác chở kính về kho của gia đình anh H. Do xe chở kính của anh H. đỗ chắn phần đường, nên xảy ra mâu thuẫn với hai nam thanh niên đi xe máy Exciter.

Sau khi cất kính ở kho, anh H. ra đứng trước cửa thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy dùng dao chém trúng cổ. Hậu quả, anh H. bị thương nặng và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, Công an huyện Ba Vì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được hai đối tượng gây án là Trương Văn Hải và Nguyễn Đình Sang đang lẩn trốn tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng quy định pháp luật.