2.850 ha rừng ‘biến mất’: Sở Nông nghiệp Quảng Nam nói gì?

TPO - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Nam vừa có văn bản giải trình việc 2.850 ha rừng “biến mất”, đề cập 5 nguyên nhân dẫn đến diện tích rừng giảm.

Ngày 30/4, Sở NN&PTNT Quảng Nam vừa có văn bản giải trình gửi UBND tỉnh giải thích việc 2.850 harừng "biến mất".

Theo Sở này, kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh là 463.356,77 ha, giảm 2.850,44 ha so với năm 2020.

Theo lãnh đạo Sở, nguyên nhân khiến diện tích rừng giảm là do... thời tiết. Cụ thể, cuối năm 2020, do mưa bão kéo dài, đặc biệt là trong tháng 10 năm 2020 gây sạt lở nên nhiều diện tích rừng tự nhiên bị giảm. Vì tình hình thời tiết mưa bão phức tạp nên đến năm 2021 các địa phương mới tiếp cận hiện trường để tổ chức đo đếm, cập nhật vào hệ thống theo dõi diễn biến rừng năm 2021 với diện tích rừng tự nhiên bị giảm 1.992,06 ha: Phước Sơn (1.636 ha), Nam Trà My (127,65 ha), Bắc Trà My (109,13 ha), Tây Giang (108,5 ha) và Nam Giang (10,78 ha).

Ngoài ra, trong năm 2021, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại 143,24 ha rừng tự nhiên. Cụ thể: Nam Giang (61,78 ha), Nông Sơn (39,86 ha), Bắc Trà My (12,6 ha), Đông Giang (15,8 ha), Phước Sơn (2,92 ha), Núi Thành (1,2 ha), Hiệp Đức (2,21 ha), Nông Sơn (0,36 ha).

Diện tích phá rừng trái pháp luật đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định là 17,89 ha, cụ thể: Bắc Trà My (2,1 ha), Đông Giang (1,54 ha), Đại Lộc (1,3 ha), Hiệp Đức (1,31 ha), Nông Sơn (0,36 ha), Núi Thành (1,47 ha), Phú Ninh (1,55 ha), Phước Sơn (0,14 ha), Thăng Bình (0,39 ha), Tiên Phước (7,73 ha).

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng của công trình đường giao thông, tuyến đường điện trên địa bàn tỉnh là 26,56 ha, cụ thể: Nông Sơn (10,65 ha), Tây Giang (8,33 ha), Bắc Trà My (6,83 ha) và Núi Thành (0,75 ha). Dự án Đường giao thông từ Trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang trên địa huyện Tây Giang với diện tích 8,33 ha rừng tự nhiên.

Tuyến đường giao thông dự án: Đường giao thông từ Trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang trên địa huyện Tây Giang với diện tích 8,33 ha rừng tự nhiên.

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam qua các huyện Bắc Trà My (6,83 ha), Núi Thành (0,75 ha), Nông Sơn (10,65 ha), Đại Lộc (3,742 ha).

Ngoài ra, trong năm 2021, các Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đã ứng dụng công nghệ trong việc đánh giá, theo dõi hiện trạng rừng, đồng thời tổ chức lực lượng rà soát diện tích rừng tự nhiên ngoài thực địa để đối chiếu với hồ sơ quản lý và đã lập hồ sơ bóc tách những diện tích là rẫy sản xuất, rừng trồng của người dân, các loại đất trống bị chồng lấn trên dữ liệu rừng tự nhiên nên đã bóc tách và cập nhật giảm 1.038,97 ha rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh, chủ yếu là rừng phục hồi và rừng nghèo kiệt.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương đã rà soát cập nhật những diện tích đất chưa có rừng trạng thái DT2 (đất trống có cây gỗ tái sinh) trước đây nay đã phát triển thành trạng thái rừng phục hồi và rừng nghèo với tổng diện tích tăng thêm là 368,28 ha rừng tự nhiên.

Do những nguyên nhân trên, nên trong năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh biến động giảm 2.850,44 ha.

Trước đó, Tổng cục Lâm nghiệp có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm 2.850 ha so với năm 2020.

Ngoài yêu cầu rà soát, xác định vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm và xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng, Tổng cục Lâm nghiệp còn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Lâm nghiệp.