19/31 ca F0 ở phường Cống Vị đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19

TPO - Theo thông tin từ lực lượng chức năng Hà Nội, 19/31 (61%) ca mắc COVID-19 thuộc chùm ca bệnh ở phường Cống Vị (quận Ba Đình) là người đã được tiêm 2 mũi vắc xin.

Sáng 12/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn quận phát hiện 218 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có 81 ca trong khu cách ly tập trung, 72 ca trong khu phong tỏa và 65 ca ngoài cộng đồng.

Riêng từ ngày 10/11 đến 7h ngày 12/11, quận đã ghi nhận 25 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, tập trung ở 3 chùm ca bệnh tại các phường: Ngọc Khánh, Giảng Võ và Cống Vị.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Trương Quang Việt, 19/31 ca F0 thuộc chùm ca bệnh ở phường Cống Vị (chiếm hơn 61%) là người đã được tiêm 2 mũi vắc xin.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, tại Hà Nội, tính từ ngày 11/10 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh 53 ca dương tính SARS-CoV-2, cao hơn nhiều lần so với giai đoạn trước. Trong khi đó, có tình trạng chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; xuất hiện nhiều biểu hiện không an toàn. Nhiều hàng quán tập trung đông người trong phòng kín, vách ngăn thưa, không bảo đảm “5K”...

Bà Tuyến yêu cầu, cấp ủy, chính quyền quận Ba Đình bám sát các chỉ đạo của T.Ư, thành phố, đặc biệt là các kết luận chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hằng tuần của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để tổ chức thực hiện; tập trung vào các trọng tâm là duy trì “5K”, tiêm vắc xin, nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch của người dân...

Quận phải sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn; kích hoạt ngay các trạm y tế lưu động, chuẩn bị cơ số thuốc điều trị; rà soát, kiểm tra điều kiện vật chất, con người của trạm y tế phường... Từ quận đến phường tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động tổ chức phong tỏa, cách ly ở nơi có F0 kết hợp với xét nghiệm để kiểm soát không cho dịch lây lan rộng.

Cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải tham gia vận động người về từ vùng dịch đi cách ly tập trung. Nếu cách ly tại nhà, phải kiểm tra cụ thể đến từng hộ gia đình bảo đảm đủ điều kiện an toàn. Đối với các trường hợp thuộc diện cách ly nhưng không tuân thủ quy định để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, phải lập hồ sơ xử lý nghiêm, thậm chí xử lý hình sự để răn đe, giáo dục. Cấp ủy, chính quyền quận phải chỉ đạo, có giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác tiêm vắc xin, điều trị F0, cách ly F1; chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối với người già, phụ nữ, trẻ em...

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 11/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 146 ca dương tính, trong đó có 19 ca tại cộng đồng, 107 ca tại khu cách ly và 20 ca tại khu phong tỏa. Trong 146 ca dương tính, có 71 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, 29 người tiêm 1 mũi và số còn lại chưa tiêm hoặc chưa đến tuổi tiêm chủng.