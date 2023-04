1,8 triệu thuê bao bị khóa liên lạc một chiều

TPO - Chiều 31/3, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Long An. Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề xuất Long An tiếp tục rà soát đề án phát triển ngành công thương để có chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững.