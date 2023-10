14H30 chiều nay, 'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới'

Sáng 15/10, tại trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, công tác chuẩn bị cho chương trình “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” diễn ra tất bật, khẩn trương trong không khí háo hức và đón chờ của các em học sinh, phụ huynh. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.

Nội dung chính của chương trình là nhìn nhận tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người nói chung và học sinh nói riêng. Nhận diện các loại chất gây nghiện thế hệ mới và thuốc lá điện tử. Làm thế nào để có được môi trường học đường không khói thuốc?

Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới đã và đang từng bước thâm nhập vào môi trường học đường ở cả ba cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT và giới trẻ. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2019 có 2,57% học sinh trong độ tuổi từ 13-17 hút thuốc lá điện tử. Trong đó học sinh thành thị chiếm 3,7%, học sinh bậc THCS là 2,15% và bậc THPT chiếm 3,1%.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia và hơn 1.500 học sinh, cán bộ, giáo viên đến từ Trường THPT Nguyễn Duy Trinh; các thầy giáo cô giáo trong BGH các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh.

Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên Báo Tiền Phong và hệ sinh thái Báo Tiền Phong. Livestream trên fanpage Tỉnh Đoàn Nghệ An, App Thanh niên Việt Nam lúc 14h30 chiều nay 15/10.