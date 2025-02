13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện Công an Nghệ An xin nghỉ trước tuổi

TPO - 4 Trưởng phòng, Trưởng công an huyện và 9 Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng công an huyện thuộc Công an tỉnh Nghệ An xin nghỉ trước tuổi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố các quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 4 Trưởng phòng, Trưởng công an huyện và 9 Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng công an huyện.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận tinh thần tình nguyện nghỉ công tác trước thời hạn của 13 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ.

Việc này được thực hiện khi có chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cũng như chuẩn bị xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, 13 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện nghỉ công tác đợt này đều là lãnh đạo, chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, đã hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng công bố quyết định điều động 4 Phó Trưởng công an huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy công an xã.

Trên cương vị mới, trọng trách mới, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể công an xã đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tạo bước đột phá mới trên mọi lĩnh vực công tác.

Trước đó, 5 Trưởng phòng, Trưởng công an huyện thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã xin nghỉ hưu sớm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Tính đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã có 18 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện xin nghỉ trước tuổi gồm: 9 Trưởng phòng, Trưởng công an huyện và 9 Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng công an huyện và 4 Phó Trưởng công an huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy công an xã.