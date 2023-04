120 golfer dự giải golf Vô địch Trung niên Quốc gia

Giải Vô địch Trung niên Quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/4 tại sân Tràng An Golf & Resort.

Giải Vô địch Trung niên Quốc gia năm 2023 quy tụ 120 vận động viên nghiệp dư sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy qua 02 vòng đấu 18 hố (tổng 36 hố). Các vận động viên sẽ thi đấu theo bảng trung niên nam (50 - 60 tuổi), trung niên nữ (45 - 55 tuổi); bảng cao niên nam (60 tuổi trở lên) và cao niên nữ (55 tuổi trở lên).

Năm 2023 đánh dấu chặng đường 15 năm kể từ khi mùa giải vô địch golf Trung niên Quốc đầu tiên (2008) được tổ chức. Trên tinh thần truyền lửa cho thế hệ golf Nữ, Hiệp hội golf Việt Nam đã quyết định đưa thêm bảng đấu dành cho Nữ vào năm 2018.

Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn các giải đấu Quốc gia, Hiệp hội golf Việt Nam vẫn duy trì giới hạn điểm chấp tối đa cho các vận động viên tham dự giải như mùa giải năm 2022 (Nam là 15.0 và Nữ là 20.0).

Sân Tràng An Golf and Resort cách Hà Nội chưa tới 2h lái xe. Với tổng chiều dài 7200 yards, sân golf 18 lỗ par 72 được thiết kế bởi Công ty Golf East (Thái Lan), sân golf Tràng An còn có 2 hồ nước, 5 dòng suối và 98 bunkers phục vụ cho việc điều hướng trận bóng.

Ngoài ra toàn bộ sân golf này còn uốn lượn quanh rừng thông và hồ Đồng Chương cùng các thiết kế green sân đều rất nhanh rộng, hệ thống đèn đều được trang bị đầy đủ giúp các golfer thực hiện được những cuộc đấu nhanh trong điều kiện thiếu sáng. Sân còn sử dụng loại cỏ mới nhất, thân thiện nhất với môi trường và tạo ra không khí trong lành, thư giãn nhất cho các golfer tới trải nghiệm tại đây.