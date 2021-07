12 tình huống thí sinh nghi mắc COVID-19, nhân viên y tế hướng dẫn thí sinh mặc đồ bảo hộ

TPO - Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ chính thức diễn ra. Nhiều điểm thi ở Hà Nội đã tổ chức diễn tập để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi trong bối cảnh dịch COVID-19

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn tuyệt đối trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản xử lý các tình huống, thực hiện diễn tập tại điểm thi; đồng thời chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, các trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Mỗi điểm thi đều có hai phòng cách ly tạm thời cho người nghi ngờ mắc COVID-19 để theo dõi y tế; một phòng trực y tế đảm bảo đủ phương tiện phòng dịch. Trước ngày 6/7, tất cả các điểm thi sẽ được vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn.

Nhiều điểm thi đã thực hiện diễn tập 12 tình huống bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trường Trung học cơ sở Ba Đình là một trong những điểm thi thực hiện diễn tập.

Năm nay, Hà Nội có hơn 101.000 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi này, nhiều hơn 22.000 học sinh so với năm 2020. Toàn TP. Hà Nội có 188 điểm thi, điểm thi lớn nhất là THCS Trưng Vương với 45 phòng thi, tiếp theo là THPT Chu Văn An với 43 phòng thi.