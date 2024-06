12 năm ra báo cáo phát triển bền vững, Vinamilk công bố những thông tin gì?

TPO - Trong 2 ngày (9 -10/6) mưa lũ, sạt lở đất diễn ra phức tạp tại tỉnh Hà Giang. Các chiến sĩ, thanh niên công an tỉnh và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã kịp thời cứu hộ và hỗ trợ người dân trong mưa lũ, cũng như khắc phục hậu quả do mưa lũ.

TPO - Mở rộng điều tra vụ án vi phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) chiều 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về tội danh "Đưa hối lộ".