100HRS-Cuộc thi sáng tạo toàn cầu: Arena Multimedia & MAAC vinh danh sinh viên Việt Nam

Vừa qua, Arena Multimedia & MAAC đồng tổ chức thành công mùa thứ 3 của cuộc thi 100HRS – Cuộc đua Marathon Sáng tạo Toàn cầu, một cuộc thi Làm phim độc đáo quy tụ sinh viên đến từ 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đây là sân chơi mà các bạn sinh viên tham gia có cơ hội thử thách bản thân bằng việc tạo nên những thước Phim hoạt hình 3D hoặc Truyện tranh chuyển động hấp dẫn trong khoảng thời gian căng thẳng kéo dài suốt 100 giờ. Sân chơi và các thử thách thật sự là một nền tảng thú vị cho các bạn trẻ có tham vọng thể hiện tài năng của mình trên phạm vi toàn cầu. Đáng chú ý, sinh viên Việt Nam đã đạt được nhiều giải thưởng lớn, khẳng định vị thế của mình trên trường đua quốc tế.

100 giờ - Hành trình tạo nên những bộ phim hoạt hình 3D độc đáo!

Với phạm vi toàn cầu, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 600 sinh viên với hơn 100 đội đến từ 15 quốc gia khác nhau. Đây là cơ hội để cạnh tranh, học hỏi và trao đổi kiến thức với những người bạn đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Sức hấp dẫn của cuộc thi không chỉ nằm ở sự theo đuổi sáng tạo mà còn ở những giải thưởng hấp dẫn dành cho đội chiến thắng. Phần thưởng đặc biệt, tổng trị giá lên tới 24.000 đô la học bổng và tiền mặt, là động lực mạnh mẽ để các bạn sinh viên vượt qua ranh giới sáng tạo của mình và tạo ra những tác phẩm đầy cảm hứng.

Trong suốt quá trình thi, Các thí sinh được hỗ trợ 24/7 từ Trụ sở chính của Arena với các chuyên gia đầu ngành. Ngoài ra, cuộc thi cũng cung cấp các lớp học nâng cao như: xây dựng mô hình và tạo hiệu ứng ánh sáng cho phim 3D, học nguyên tắc cơ bản trong thiết kế truyện tranh, sản xuất hoạt hình 3D,… những bài học này không chỉ cải thiện kỹ năng của sinh viên, mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về xu hướng và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực hoạt hình và đồ họa 3D. Cuộc thi 100HRS còn nhận được đánh giá từ Ban giám khảo quốc tế trên toàn cầu, đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy cho tất cả các thí sinh.

Những thành tích đáng tự hào của Việt Nam trong mùa thứ 3 tham dự 100HRS

Trong mùa thứ 3 của cuộc thi 100HRS, tại Việt Nam, các đội thi đến từ Hà Nội, Cần Thơ, và TP.HCM đã tích cực tham gia, trải nghiệm thử thách làm việc đội nhóm với lịch trình căng thẳng suốt 100 giờ. Chính nhờ tinh thần nỗ lực không ngừng và nghiêm túc học hỏi, các đội thi đến từ Việt Nam đã giành được 8 giải thưởng từ nhiều hạng mục khác nhau.

Trong đó, các đội đến từ Việt Nam đã giành được những giải cao quý nhất, hạng mục làm phim hoạt hình 3D với cả 3 giải nhất nhì ba đều thuộc về Việt Nam: Đội Never Give Up (Hà Nội) xuất sắc giành giải Gold Winner, tiếp đó là đội 100 Survival (TPHCM) với Giải Silver, 2 giải Bzonre đến từ đội The Chariot (Hà Nội) và đội Astrospace (Cần Thơ).Với hạng mục motion comics, Việt Nam dành 1 Giải Sliver duy nhất đến từ Đội Sea (TPHCM).

Hãy cùng điểm qua Cuộc thi 100HRS tại một số trung tâm ở Việt Nam với các video đoạt giải nhất ở hạng mục phim hoạt hình 3D và giải nhì hạng mục truyện tranh chuyển động.

100HRS - Nền tảng cho sự phát triển và xuất sắc

Nâng cao kỹ năng: Sinh viên được tiếp cận quy trình làm phim 3D và truyện tranh chuyển động từ kịch bản đến dựng hình và tạo chuyển động. Đòi hỏi sinh viên phải vượt qua những thử thách về kỹ thuật và ứng dụng linh hoạt các phần mềm.

Ngoài ra, sinh viên còn được trải nghiệm môi trường làm việc như một studio chuyên nghiệp. Quá trình triển khai ý tưởng và kịch bản từ Tiền sản xuất đến Hậu kì đem đến cho thí sinh cảm giác như là những người sáng tạo đích thực.

Sự cạnh tranh lành mạnh và tinh thần đồng đội thúc đẩy sinh viên tập trung và phấn đấu hết mình. Họ hòa mình vào tinh thần đồng đội và cùng nhau tạo ra những tác phẩm tuyệt vời.

Cuộc thi cũng chính là cách nâng cao trình độ giúp tiếp cận ngôn ngữ làm phim và các yếu tố liên quan trong quá trình sản xuất 3D. Chắc chắn rằng sinh viên đã rèn luyện được khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực thời gian và học cách quản lý thời gian một cách thông minh và hiệu quả hơn.

Arena Multimedia và MAAC đã, đang và sẽ tiếp tục là đơn vị đồng hành, dẫn đường cho các bạn sinh viên đầy nhiệt huyết và tham vọng, mở đường để các bạn bước vào một ngành công nghiệp sáng tạo, sôi động ở Việt Nam và vươn tầm thế giới.